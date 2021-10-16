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愛慕同住男室友 男下藥迷昏再上下其手 被判1年10月

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

李姓男子愛慕同住男室友，竟聽從朋友建議，跑到精神科診所就診獲得含有俗稱「FM2」的美得眠錠，摻入室友湯品、飲品，讓他昏睡後再對室友猥褻。新北地方法院審理此案，認為李男犯下以欺瞞方式使人施用第三級毒品罪嫌，處有期徒刑1年10月，緩刑四年。

檢警調查，李男與男室友一同租屋，李男愛慕男室友，想與他發生性關係，便與友人商議，並聽從友人建議，去年11月2日跑到精神科診所看診後經醫師開立處方簽，取得含有第三級毒品FM2的瑞士美得眠錠7顆。

李男當晚回家後，便在租屋處趁隙將2顆美得眠錠摻入室友的湯品、飲料中，室友喝下後藥效發揮陷入昏睡，李男便脫掉室友衣物，撫摸其胸部、大腿，並以生殖器摩擦室友肛門，強制猥褻得逞。事後室友使用李男手機，發現李男與友人對話紀錄，裡面還有自己昏睡時遭李男偷拍的下半身裸照，氣得提告。

新北地院審理後，認為李男與室友雖同住，但彼此互動仍應謹守分際，李卻為圖一己性慾滿足，以欺瞞方式使室友施用毒品，再對其強制猥褻，使室友身心受創，審酌李男犯後與室友達成和解，且積極表達歉意，以兩罪從一重處，依欺瞞方式使人施用第三級毒品罪嫌，處有期徒刑1年10月，緩刑四年，緩刑期間付保護管束，並須提供60小時義務勞務。

李男因以FM2迷昏男室友再對他上下其手，被新北地院判處有期徒刑1年10月，緩刑4年。圖／聯合報系資料照
李男因以FM2迷昏男室友再對他上下其手，被新北地院判處有期徒刑1年10月，緩刑4年。圖／聯合報系資料照

室友 毒品 猥褻

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