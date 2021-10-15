攀搭人妻「愛妳只有做嘍」 運將確定賠外商員工15萬

林姓計程車司機攀搭溫姓人妻，兩人多次用LINE、Facebook互訴愛意，林說「遇到妳是我的劫數」，溫女則傾訴「我經常得擔心你隨時會把我甩掉」，還曾一起到汽車旅館開房間。在外商公司上班的李姓丈夫發現戴綠帽，提損害賠償訴訟，士林地方法院判林賠償15萬元。林上訴，台灣高等法院認為他讓李精神痛苦，駁回確定。

李姓男子和溫姓妻子結婚廿餘年，但溫婦不安於室。李發現妻子不但多次和林姓計程車司機外出餐敘，2019年9月18日還一起到新北市新店區一家汽車旅館。

林姓司機傳送給溫女的簡訊內容包括「妳知道我喜歡妳也喜歡做」、「我對妳，愛妳只有做嘍」、「啵一個吧」、「妳也是夠色的」，還傳送保險套的圖片。溫女則回應「我現在對你已經非常依賴」、「沒有你，你知道我要怎麼過嗎？」，言詞露骨。

李姓男子認為林破壞他的幸福婚姻，侵害他的配偶權，請求損害賠償，一審獲賠15萬元。

林上訴辯稱和溫女是很好的朋友，但對方有「精神上的問題」，和家人關係不好，才因此依賴他。林說，溫女常傳要自殺的訊息，但她並不是真的要自殺，只是想要有人關心；至於溫女和他一同去汽車旅館，是因為溫女想看看他嫖妓對象的長相。

高院認為，李姓夫妻婚姻關係仍存在，林和溫女應避免逾越一般男女社交分際，但從兩人對話來看，不僅內容曖昧，還同赴汽車旅館，非一般人所能忍受，林宣稱僅是「關心、安撫、同情」不可採信。