嘉義整復師遭控按摩女客下體 瞎扯「讓經血順暢」
嘉義地區曾姓男整復師，遭控對他長期服務女顧客涉亂摸全身，更以手指性侵後誆稱「這療程會使陰道較濕潤」，另一次還作勢在她下體前後抽動，問有無感覺；女顧客母親事後聽聞驚覺不是正常推拿行為，報案提告；曾應訊雖辯說手指不小心滑入，嘉義地檢署依利用機會性交罪嫌起訴。
檢方調查，65歲曾姓男子經營1間整復所，受害女顧客因生理期不順、肩頸疼痛，2018年起常找他接受推拿、全身按摩，建立起類似醫療關係。
不料女顧客指控，今年3月至4月期間某天白天，曾姓男子替她推拿時，將她上衣掀起、內衣解開，並要她正面躺床，便徒手按摩她胸部，再按住胸部中心點，說「胸部不會變硬是因為性無感」，進而舌頭舔胸、亂摸全身，以手指性侵得逞；她當場反應會痛，曾姓男子卻說「療程會使陰道較濕潤，經血流通順暢」。
女顧客也說，今年5月14日上午她再次接受推拿，曾姓男子又將她衣服及內衣褪去，撫摸胸部、舔脖子，再度手指性侵，結束後她穿好衣服，曾再問「有沒有做過性方面的事？」便對她下體附近做出「前後抽動」舉止，還問「這樣有無感覺？」
女子當天感覺有異，不過相信是療程一部分，沒加以抗拒，當她告知母親後，母親驚覺這舉動不是正常推拿行為，趕緊帶她去報警。
曾姓男子應訊時，承認有替女顧客按壓胸部、下體，「可能有不小心滑進下體」，檢方認為，女子母親找過他對質，還有相關驗傷事證，依涉犯2個利用機會性交罪嫌，將曾姓男子起訴。
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