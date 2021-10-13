傳播妹與男客摩鐵共處31小時 醒來赤裸控告男客敗訴
傳播妹小蘋（化名）2年前被劉姓客人帶至摩鐵，2人在摩鐵共處31小時，小蘋醒來後現下身赤裸，聯繫經紀人後報警，控告劉男涉嫌乘機猥褻。台中地院法官以雙方對話截圖劉並未坦承猥褻被害女，難以證明劉男有何乘機猥褻，檢察官既然不能證明劉男犯罪，基於無罪推定原則，判決劉男無罪。可上訴。
檢方起訴指出，劉男於2019年2月27日凌晨4時，與友人以微信通訊軟體聯繫傳播妹小蘋到蘭夏汽車旅館坐檯陪酒，見她因飲用含有愷他命、4-甲基甲基卡西酮、鎮定安眠之苯二氮平類藥物之不明飲料而意識模糊而無法抗拒(無證據證明是由劉男提供或摻入)。
劉男27日晚間10時至翌日28日中午，碰觸小蘋的胸部，後小蘋清醒後發現下身赤裸，即聯繫友人、經紀人並報警，檢察官遂依乘機猥褻罪將劉男起訴。
劉男否認乘機猥褻犯行，辯稱「當天叫小蘋來，1小時要給她新台幣1200至1500元，但具體多少錢我忘記了，我記得我拿了6、7萬元或7、8萬元給她，小蘋當時在裡面待了2天。我們有肢體上接觸，我是親吻她的嘴巴、胸部，並撫摸她身體及胸部，下半身因為她月事來所以沒有摸，但是在她意識清楚的狀態下，沒有違反她的意願」。
小蘋證稱「我 醒來有意識已經是28日中午左右，我看見我外褲和內褲都沒有穿、內衣我忘記有沒有被解開了，還有我因為月經來床單上有一塊一塊的經血，右手手臂有點抓痕瘀青，我就把衣服穿起來」、「我們原則是1個小時1200元，我當時總共拿1萬8000元，」、「我到蘭夏會館只是去陪客人喝酒聊天，我當下是沒有意識的，我不知道我為何會沒有意識，我想不起來了」。
法官依雙方對話紀錄，劉男並未自承有對小蘋機猥褻，小蘋也未指責或詢問有關意識狀況為何會不清楚、如何遭受性侵害，然小蘋於2人尚未達成和解前，即主動稱有替他求情、請求判緩刑，與常情有違。合議庭認劉男被控乘機猥褻，罪嫌不足，遂判他無罪。
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