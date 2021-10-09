雙B車主成為仙人跳對象 強迫讓渡BMW作為性侵賠償

林男等人設局「仙人跳」找雙B車主下手，暱稱「涵涵」的洪姓少女獲悉吳姓商人擁有BMW轎車後，即邀被害人喝酒聊天後至摩鐵，再傳預先錄好的「哥你在那，我剛被強暴了」內容給同夥，打傷被害人後，強逼吳簽下讓渡BMW作為性侵少女的賠償，台中地院依強盜罪將林男判刑3年10月，其餘3名同夥另案判刑確定。

合議庭以林男（24歲）已與被害人吳姓商人達成調解，賠償吳新台幣10萬元，法官審酌林男年紀尚輕，卻不知努力求取知知能或尋求正當工作，加強自己技能，竟為索取財物由洪姓少女隨機搭訕被害人，強取財物，法紀概念薄弱，予以判刑。

判決書指出，林男與羅男、阿蔚、池女及洪姓少女涵涵（少年法庭裁定付保護管束），於2018年6月19日晚間，在阿蔚位於中市北區錦中街租屋處，共謀以「仙人跳」設局，藉以索要財物。先由少女涵涵以手機與男性聊天，並藉機套問對方名下有無汽車及廠牌型號以確認財力。

經吳姓商人告知使用BMW廠牌530車型的自小客車後，即鎖定對象為吳，並相約於同年6月20日3時許，在中市北區三民路與錦中街口的統一超商見面。涵涵於出門赴約前，在她手機備忘錄內輸入「哥你在哪，我剛剛被強暴了，你快來救我」、「我跟男生喝酒結果被他強暴」、「我認真的哥你快來救我我好害怕」、「我在汽車旅館房號我看一下」等。

待涵涵與吳見面後，隨即主動提議至附近摩鐵喝酒，由吳駕車載涵涵前往，抵達摩鐵房間後，涵涵傳送「哥」、「你在哪」、「救我」、「我剛剛被強暴了....」、「認真我跟男生喝酒結果被他強暴」的訊息給同夥羅男。

羅男、林男、阿蔚、池女等人迅速趕到，分持棍棒、木劍、開山刀，圍毆被害人吳男，被害人遭猛烈毆打一度昏厥，於甦醒後，林男向吳恫稱是涵涵的哥哥，以吳強姦涵涵，涵涵還未成年，要怎麼處理等，喝令吳交出車鑰匙及錢包，吳因遭毆打至不能抗拒，不得已交出車鑰匙予林，並表示錢包在車上，由羅去車上取內有3000元的錢包。