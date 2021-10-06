誆鬼魂纏身 阿伯指侵妙齡女 還說「趕快做完就可走了」

台中市六旬張姓男子有性侵前科，遭判刑11年，但他在2018年間出獄後，仍不知悔改，在今年5月間，發現18歲的妙齡女子在豐原車站等人面交，他以「看手相」為由搭訕，將女子帶到附近公園內，並以女子遭前世男友鬼魂糾纏，才會運勢不佳，要求女子需以性器接合轉運，女子被拉到公廁後，不肯配合，最後女子是在公廁外的草地，遭張以手指性侵得逞，還說「趕快做完就可以走了」，台中地檢署今偵結，依妨害性自主罪起訴。

起訴指出，張姓男子（62歲）曾涉妨害性自主案件，遭台中地院判刑11年確定，張在2018年3月間，因縮短刑期執行完畢出監，但仍不知悔改，在今年5月12日在豐原車站附近，發現年僅18歲的妙齡女子正在等人網購面交，他認女子年輕好欺，以「看手相」為由向女子搭訕，還說豐原車站附近太黑，需到附近豐原慈濟公園內，有媽祖神像比較靈驗、公園內公廁的燈比較亮，將女子拉到公園公廁。

張姓男子向女子謊稱，女子遭到前世男友鬼魂糾纏，他是歡喜佛，只要與他性器接合，就能改變厄運，女子不願配合，但仍被張強行帶進公廁內，並將廁所門反鎖，強脫女子短褲，猥褻女子下體、胸部，但張因無法勃起，又把女子拉到公廁外的草地上，以一手摸自己生殖器、另手侵入女子下體方式性侵。

過程中女子不斷呼喊「很痛」、「我不要」，但張姓男子仍不減獸性，直說「趕快做完就可以走了」，性侵女子得逞，女子事後不敢報警，但張還持續以電話騷擾女子，被女子家人發現後報案。