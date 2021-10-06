快訊

MLB／紅襪3局轟下柯爾 外卡驟死戰擊敗洋基晉級下一輪

金馬58入圍大贏家 《濁水漂流》描繪香港底層風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誆鬼魂纏身 阿伯指侵妙齡女 還說「趕快做完就可走了」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬張姓男子有性侵前科，遭判刑11年，但他在2018年間出獄後，仍不知悔改，在今年5月間，發現18歲的妙齡女子在豐原車站等人面交，他以「看手相」為由搭訕，將女子帶到附近公園內，並以女子遭前世男友鬼魂糾纏，才會運勢不佳，要求女子需以性器接合轉運，女子被拉到公廁後，不肯配合，最後女子是在公廁外的草地，遭張以手指性侵得逞，還說「趕快做完就可以走了」，台中地檢署今偵結，依妨害性自主罪起訴。

起訴指出，張姓男子（62歲）曾涉妨害性自主案件，遭台中地院判刑11年確定，張在2018年3月間，因縮短刑期執行完畢出監，但仍不知悔改，在今年5月12日在豐原車站附近，發現年僅18歲的妙齡女子正在等人網購面交，他認女子年輕好欺，以「看手相」為由向女子搭訕，還說豐原車站附近太黑，需到附近豐原慈濟公園內，有媽祖神像比較靈驗、公園內公廁的燈比較亮，將女子拉到公園公廁。

張姓男子向女子謊稱，女子遭到前世男友鬼魂糾纏，他是歡喜佛，只要與他性器接合，就能改變厄運，女子不願配合，但仍被張強行帶進公廁內，並將廁所門反鎖，強脫女子短褲，猥褻女子下體、胸部，但張因無法勃起，又把女子拉到公廁外的草地上，以一手摸自己生殖器、另手侵入女子下體方式性侵。

過程中女子不斷呼喊「很痛」、「我不要」，但張姓男子仍不減獸性，直說「趕快做完就可以走了」，性侵女子得逞，女子事後不敢報警，但張還持續以電話騷擾女子，被女子家人發現後報案。

台中地檢署偵查時，張姓男子承認涉案，辯稱是一時情緒不佳，檢方依被害女子的證詞、現場照、驗傷單及手機通聯紀錄等，認定張犯行明確，今偵結依妨害性自主罪起訴，並建請院方依規定，加重其刑。

台中市有性侵前科的張姓男子，涉嫌在今年5月間以看手相搭訕18歲妙齡女子後，拉到附近公園性侵得逞，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照
台中市有性侵前科的張姓男子，涉嫌在今年5月間以看手相搭訕18歲妙齡女子後，拉到附近公園性侵得逞，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照

性侵 妨害性自主 猥褻

延伸閱讀

影／公廁驚見稀客 網笑：萬獸之王也想保持森林乾淨

尾隨女同袍進廁所性侵 國防部憲兵指揮部前督導長遭訴

南投男疑性侵小姨子遭PO網公審 貼文恐觸法警查辦中

影／醫師娘登山墜谷亡 家屬質疑拉到老舊繩索遇不測

相關新聞

誆鬼魂纏身 阿伯指侵妙齡女 還說「趕快做完就可走了」

台中市六旬張姓男子有性侵前科，遭判刑11年，但他在2018年間出獄後，仍不知悔改，在今年5月間，發現18歲的妙齡女子在豐...

人夫帶女下屬回家過夜 正宮抓包小三辯：深夜去加班

桃園陳姓女子和已婚男主管發生婚外情，常趁他的劉姓妻子外出時一起回家過夜；劉女接連收到老公超速罰單才起疑，調監視器驚覺陳女...

尾隨女同袍進廁所性侵 國防部憲兵指揮部前督導長遭訴

國防部憲兵指揮部前林姓士官督導長，今年初去酒吧飲酒，尾隨同袍女士官進廁所，告白不成，竟強吻及指侵對方得逞；台北地檢署比對...

軍人拍前任如廁洗澡被現任女友傳出 女提告院方不受理

王姓軍人和小美(化名)曾為男女朋友，2年前在汽車旅館投宿時，王持手機偷拍攝小美脫褲上廁所及私處，2人去年4月分手後，王的...

牧師教生命教育課程竟伸魔爪 邀男觀賞色情片趁機猥褻

教會牧師阿德（化名）曾教過智障男阿新（化名）生命教育課程，今年初帶阿新到他的住處觀賞色情片，趁機撫摸被害人下體，經社工發...

約砲16歲高中少女後「呷好道相報」 男判1年4月要坐牢

楊姓男子與16歲高中女學生「約砲」，認為對方條件不錯，介紹給黃姓友人，被控兒少條例「媒介少年為有對價之性交」罪，台北地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。