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南投男疑性侵小姨子遭PO網公審 貼文恐觸法警查辦中

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

臉書社團「爆廢公社」在今晚8時許有網友貼文，指控南投縣曾姓男子涉嫌性侵小姨子，並將曾下跪道歉的影片發布到網路上，該名網友除了在貼文中辱罵曾「垃圾」之外，也公布曾的姓名、手機、住居地等個資，台中市第五警分局表示，該名網友貼文有涉嫌違反個資法、妨害名譽之虞，將依法查處。

台中市第五警分局表示，有關曾姓男子涉嫌妨害性自主案件，全案已調查完畢，移送案發地的檢察機關，基於偵查不公開，不說明相關案情細節。另外，該名網友的貼文及影片，違反個人資料保護法、妨害名譽之虞，將蒐證後，後續查處，並通知涉案網友說明。

伍姓網友在今天晚間8時許在臉書社團「爆廢公社」發布貼文，指控南投縣曾姓男子涉嫌性侵小姨子，伍除了在貼文中辱罵三字經外，也辱罵「垃圾性侵自己的小姨子」。

該名網友還公布曾的個人臉書、姓名、現居地、手機電話等個人資料，還強調「電話誰的我不知道，大家可以打電話關心他一下」，還說全案由台中市第五警分局承辦，文末強調「願意承擔所有法律責任」。

另外，該網友也在貼文中附上一段影片，影片中疑似為曾姓男子跪在客廳，遭人質問的過程，影片並無打碼，影片中男子的相貌能讓網友清楚辨識，引發網友議論。

台中市第五警分局呼籲，網友要在網路發表任何言論，需注意雖然網路有言論自由的保障，但若非事實，切勿發表不實言論，另外牽涉到他人的姓名、照片、手機、電話、住址等個資，非經當事人同意，也不宜在網路散布，都有觸法之虞。

臉書社團爆廢公社今晚有網友發布一則貼文，指控曾姓男子涉嫌性侵小姨子，並附上男子下跪道歉影片，引發網友議論。圖／摘自臉書爆廢公社
臉書社團爆廢公社今晚有網友發布一則貼文，指控曾姓男子涉嫌性侵小姨子，並附上男子下跪道歉影片，引發網友議論。圖／摘自臉書爆廢公社
臉書社團爆廢公社今晚有網友發布一則貼文，指控曾姓男子涉嫌性侵小姨子，並附上男子下跪道歉影片，引發網友議論。圖／摘自臉書爆廢公社
臉書社團爆廢公社今晚有網友發布一則貼文，指控曾姓男子涉嫌性侵小姨子，並附上男子下跪道歉影片，引發網友議論。圖／摘自臉書爆廢公社

台中市 爆廢公社

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