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前男友拿泰迪熊當藉口 進屋掐頸打人、硬上性侵

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

軍人陳姓男子，假借要歸還前女友小芊（化名）泰迪熊，跑至她的租屋處要求發生性行為，先因債務動手打人，又把小芊帶到屋外貨車，在車上強制性侵等逞，陳男甚至在警局做筆錄後，闖進小芊租屋處拿走筆電。士林地方法院審結，依照強制性交罪，判處3年8月徒刑，無故侵入他人住宅罪，處拘役20日。

2020年8月6日，陳男利用前女友小芊想要回泰迪熊，以此當藉口進入小芊家，要求小芊幫他洗澡、發生性行為，小芊拒絕後，隨口向陳男討男友借給陳的5萬元欠款。

判決指出，陳男與小芊因債務發怒，徒手掐住小芊頸部，把人壓制在牆面、地面，動手打小腿、手部，過程中還搶走手機打給小芊男友質問債務，小芊對著電話大喊「救命！」陳掛斷電話後持續掐脖，更要求至戶外貨車前談判。

陳男拿走小芊手機、鑰匙，把人帶到貨車外，小芊害怕再度被打乖乖聽話到車旁，陳要求小芊在貨車後座脫掉衣物，違反小芊意願，搶吻、摸胸、用下體硬上強制性交等逞。當晚小芊報案驗傷，陳也被通知至派出所製作筆錄，不料走出警局後，隨即前往小芊租屋處，利用家門沒上鎖，進屋拿走一台筆記型電腦。

陳男辯稱，和小芊聊天談到金錢糾紛，打電話後，小芊一直哭，就安慰她，發生性行為，事後支付泰迪熊的現金給她，右手受傷不可能打人。

小芊指控，陳男用泰迪熊名義進屋，談到男友與陳男的金錢債務等，隨即遭陳男用左手掐頸、毆打，後來說要到貨車旁談判，因為怕繼續被打就跟著出門，在車上遭性侵，「我一直哭他才罷手」陳男還說「只要再跟他做愛3次，就不會來找我」「當時我就決定要報警，所以要他直接給我泰迪熊的錢，他給錢後我便下車」回租屋處拿錢包後就去報警。

合議庭認為，陳男因口角衝突毆打小芊頸部等人體重要部位，並逞一時性慾，無視小芊性自主權，犯下強制性交，後續又在離開派出所後，無故侵入住宅，全案依照強制性交罪，判處3年8月徒刑；無故侵入他人住宅罪，處拘役20日，可易科罰金。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

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