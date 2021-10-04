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約砲16歲高中少女後「呷好道相報」 男判1年4月要坐牢
楊姓男子與16歲高中女學生「約砲」，認為對方條件不錯，介紹給黃姓友人，被控兒少條例「媒介少年為有對價之性交」罪，台北地方法院審理，楊認罪，法官依累犯規定，重判楊有期徒刑1年4月。
此外，楊自己與高中女生性交易部分，法官依「18歲以上之人對於16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交」罪，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
楊姓男子2019年11月2日以交友軟體暱稱「阿亮」結識16歲的高中少女，再以LINE暱稱「陳明亮」與少女聊天並相約見面；檢察官指控，楊知道少女讀高中二年級，仍和她談性交易。
2019年12月29日凌晨，楊在台北市萬華區和平西路出租套房內與少女性交，拿800元給對方作為性交易的報酬。
楊認為，少女的條件不錯，當天下午就把女少介紹給黃姓友人，黃後來帶少女前往新北市三重區後竹圍街汽車旅館開房間，完事拿4000元給少女，台中檢警辦另案，將少女手機扣案，過濾少女交往關係，查獲她賣身，追出楊的犯行。
法院開庭，楊對嫖幼齒、媒介幼齒給別人坦承不諱，有少女手機通訊資料可證，認定楊的犯行，法官認為楊2次行為犯意各別，應分論併罰。
判決說，楊2015年曾因性騷擾案判罰金刑執行完畢，依大法官解釋，再犯違反兒童及少年性剝削防制條例罪，罪質相類，應依累犯規定加重其刑。
判決指出，楊不思以正當途徑紓解個人需求，不僅與少年為有對價性交行為，更引誘、媒介少年與他人為有對價性交，嚴重破壞社會善良風俗，戕害少年身心健全發展，考量他坦承犯行，依法判刑。
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