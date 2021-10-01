年幼遭性侵留陰影 台南少女8年後揪出逞慾姑丈

台南市魏姓男子10多年前與15歲少女姑姑交往，趁與當年才念幼兒園的少女在房間獨處機會兩度性侵得逞，魏男與少女姑姑因故早已分手，少女年齡漸長，逐漸明白口中姑丈所作所為，心理陰影一直存在，8年後她向國中輔導老師揭露此事，魏男辯稱，罹糖尿病有性功能障礙，但測謊未過且供詞反覆，台南地院判他應執行7年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，當年少女未滿7歲仍在就讀幼兒園期間，魏男趁陪同少女姑姑返回台南老家，兩人獨處機會，魏男褪去她褲子性交，身體略感不適而小聲哭泣。他食髓知味，又再度對她伸出狼爪，並要求她舔其下體，之後再褪去其褲子，再次強制性交得逞共2次。

女童就讀國小不久時，魏與姑姑因故分手後而未再與她有所接觸，直至少女年齡漸長後，逐漸明白當年魏所作所為，並在心理留存陰影，2019年11月間向國中輔導老師透露，校方立即依相關程序通報。

魏男表示，與少女姑姑交往時，會不定期陪同女友自台北返回白河住宅，暫居數日，與幼兒園放學後返家的女童有所接觸。他矢口否認對女童強制性交。

他辯稱，因為糖尿病關係有性功能障礙，不可能對女童性交，只有曾經1次他在睡午覺時，因為內褲穿的比較寬鬆，他感覺有人碰到下體，他就醒來。他說，在睡覺的時候，女童拿他的手去碰她的下體，那時女童有穿衣褲，拿他手碰她下體這件事有2次，他沒有跟任何人講這件事，他認為小孩不懂事好奇，他跟她說「不可以再這樣做，我就沒再追究」。

少女指出，當時並沒有告訴任何人，過了幾年後，學校上課教認識性器官時，她才知道被性侵，之後她有把發生的事情告訴同校同學及網友，因最近心情不好，就主動找輔導老師說她被性侵害的事。

去年10月間魏接受測謊，呈不實反應，辯護人事後主張魏長期患有睡眠障礙、廣泛性焦慮症等適應障礙疾病，測謊後又前往醫院就診，主張該測謊鑑定報告應無證據能力，未被法官接受。