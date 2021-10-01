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民生公園邊「遛鳥」邊看兒童滑直排輪 遭逮辯拉鍊壞掉
葉姓男子住在台北市松山區，近日數次在民生公園露出生殖器，當眾把玩。民生公園晚間都有直排輪課程，有家長發現葉男是「遛鳥」慣犯，氣得報警。警方調閱監視器循線逮捕葉，他辯稱拉鍊壞掉，警方不採信，將他依妨害風化罪嫌送辦。
警方調查，葉男今年9月間，數次坐在民生公園椅子露出生殖器，疑似故意給民眾看見；有民眾上前阻止，葉卻表情悠哉，穿回褲子離去。
據了解，民生公園每周五、六晚上有兒童的直排輪課程，本月3日、10日、17日、24日，數位家長同時發現葉男穿黑色短褲，背斜背包，戴眼鏡，坐在公園以上脫掉褲子，露出生殖器看著滑直排輪的兒童發呆，偶爾還拿出手機使用，24日晚上，有家長憤怒上前阻止並報警。
警方昨天前往葉男住家逮捕，他辯稱拉鍊壞掉，警方不採信，將他依妨害風化罪嫌送辦。
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