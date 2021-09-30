男帶15歲女回家做10次懷孕產女 家屬不追究仍判刑10月

嘉義青年大雄與15歲女生小花（2人皆化名）為男女朋友，去年3到5月期間，他將小花帶回嘉義市住處發生性關係，共做10次造成小花懷孕產女，醫院通報社會局、報警，大雄事後雖規畫與小花成婚，仍被依對14歲以上未滿16歲少年性交罪起訴，法官認定大雄做10次共10罪、各判刑2月，應執行有期徒刑10月。

15歲少女小花前年認識嘉義市青年大雄，雙方情投意合，去年3月大雄將小花帶回嘉義市住處，徵得同意2人發生3次性關係，4月又帶回住處發生4次關係，5月發生3次關係，小花懷孕後今年2月到醫院生產，醫院見小花年僅15歲，立即通報社會處並轉報警局。

大雄事後坦承犯行，也與小花家屬規畫2人結婚，現並與小花家人共同養育、照顧所生之女，但因小花未滿16歲，警方依法將大雄起訴，檢警偵訊時，大雄坦承犯行讓小花受孕產女，小花及其家人亦表示不追究責任。

院方認為，大雄對小花性行為10次，時間均不同，應分別處罰，審酌小花案發當時為14歲以上未滿16歲女子，對於性行為理解及自主能力均未成熟，大雄竟因無法克制情慾，影響女子身心及人格健全發展，院方訊問後被告已自白犯罪，認宜以簡易判決處刑。