聽新聞
test
0:00 / 0:00

男帶15歲女回家做10次懷孕產女 家屬不追究仍判刑10月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義青年大雄與15歲女生小花（2人皆化名）為男女朋友，去年3到5月期間，他將小花帶回嘉義市住處發生性關係，共做10次造成小花懷孕產女，醫院通報社會局、報警，大雄事後雖規畫與小花成婚，仍被依對14歲以上未滿16歲少年性交罪起訴，法官認定大雄做10次共10罪、各判刑2月，應執行有期徒刑10月。

15歲少女小花前年認識嘉義市青年大雄，雙方情投意合，去年3月大雄將小花帶回嘉義市住處，徵得同意2人發生3次性關係，4月又帶回住處發生4次關係，5月發生3次關係，小花懷孕後今年2月到醫院生產，醫院見小花年僅15歲，立即通報社會處並轉報警局。

大雄事後坦承犯行，也與小花家屬規畫2人結婚，現並與小花家人共同養育、照顧所生之女，但因小花未滿16歲，警方依法將大雄起訴，檢警偵訊時，大雄坦承犯行讓小花受孕產女，小花及其家人亦表示不追究責任。

院方認為，大雄對小花性行為10次，時間均不同，應分別處罰，審酌小花案發當時為14歲以上未滿16歲女子，對於性行為理解及自主能力均未成熟，大雄竟因無法克制情慾，影響女子身心及人格健全發展，院方訊問後被告已自白犯罪，認宜以簡易判決處刑。

中華民國刑法第227條，對於未滿14歲男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑；對未滿14歲男女為猥褻行為，處6月以上5年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲男女性交，處7年以下有期徒刑；對14歲以上未滿16歲男女猥褻行為，處3年以下有期徒刑。

嘉義青年帶15歲小女友回家發生關係，女方懷孕產女，事後雖規畫成婚，仍被法官認定做10次共10罪、各判刑2月，應執行有期徒刑10月。示意圖／Ingimage
嘉義青年帶15歲小女友回家發生關係，女方懷孕產女，事後雖規畫成婚，仍被法官認定做10次共10罪、各判刑2月，應執行有期徒刑10月。示意圖／Ingimage

嘉義 猥褻 青年

延伸閱讀

走過3年求子血淚路 陳瑋薇挺37周肚走紅毯

Janet走金鐘紅地毯最怕噴奶 傾囊相授林依晨懷孕媽媽經

女友懷孕、經濟問題壓得喘不過氣 19歲男一度想不開

殉職飛官妻產下愛的結晶 全家福照令人揪心

相關新聞

男帶15歲女回家做10次懷孕產女 家屬不追究仍判刑10月

嘉義青年大雄與15歲女生小花（2人皆化名）為男女朋友，去年3到5月期間，他將小花帶回嘉義市住處發生性關係，共做10次造成...

影／網路瘋傳兩男交警「口愛」影片…找到了！主角是他

網路上昨天瘋傳一段影片，有2名男子穿著交警制服進行不雅動作，台南市警四分局以臂章等樣式等初步比對查證，與現職警務人員身分...

性侵判刑4年定讞 鈕承澤將入獄

導演鈕承澤三年前執導電影「跑馬」期間，在家中性侵劇組女員工，他在法院審理期間賠錢和被害人和解，仍被認定沒有悔悟之心，一、...

網路瘋傳兩男交警「性愛影片」 南警：臂章不符依法追究

網路上今天瘋傳一段影片，有2名男子穿著交警制服進行不雅動作，台南市警四分局以臂章等樣式等初步比對查證，與現職警務人員身分...

鈕承澤要被關了！性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞

導演鈕承澤3年前涉在家中性侵劇組女助理不認罪，一審審理時他和被害人和解盼獲緩刑，但法院認定他無悔悟之心，依強制性交罪判他...

控生母脅迫她去日本賣淫 女兒求償未能舉證被駁回

女子小憐（化名）自稱她16歲起，遭生母阿鳳（化名）脅迫在台北市林森北路賣春，至18歲起被生母先後14次帶去日本賣淫，每次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。