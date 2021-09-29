網路瘋傳兩男交警「性愛影片」 南警：臂章不符依法追究

網路上今天瘋傳一段影片，有2名男子穿著交警制服進行不雅動作，台南市警四分局以臂章等樣式等初步比對查證，與現職警務人員身分不符，並表示不論散播影音、貼文發照者是否為現役警察人員，或者是喜好「制服裝扮遊戲」民眾，散播口愛影片都已觸犯刑法妨害風化罪章中的散播猥褻物品及侮辱公署罪嫌，警方將依法究辦。

據了解，Twitter暱稱「警察職軍榨汁機」貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，內容是2名身穿交通警察制服的男子，在床上進行「口愛」的行為，不時還傳出嬌嗔聲。這段影片在網路上瘋傳，貼文者的Twitter及臉書，發現臂章上面的警員編號14xxx，警政署根據號碼查出是名在台南服務的資深警員。

台南市警四分局指出，以臂章等樣式等初步比對查證，與現職警務人員身分不符，影片中臂章號碼是四分局1名資深警員，年紀約50多歲，無論年紀與身形與影片中的當事人差異甚大，明顯遭人冒用臂章，可能是故意做「角色扮演」，但這已嚴重傷害警察形象，台南市警局長方仰寧對此事十分重視，已指示刑警大隊科偵隊配合四分局深入究辦，以正警察形象。