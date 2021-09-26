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色情按摩店遇臨檢、小姐探頭見警急關門 半套性交易遭逮
台北市中山區農安街一處按摩店，疑似掛羊頭賣狗肉，私下媒介按摩小姐和尋芳客從事半套性交易，警方臨檢時，因小姐驚見警察心急慌張關門，引起警方注目，當場逮獲性交易現場，全案依照妨害風化罪嫌送辦，也依社會秩序維護法裁罰。
警方指出，新冠肺炎疫情趨緩，按摩養生館行業逐漸恢復營業，其中色情按摩業者蠢動，警方執法不鬆懈，9月24日晚上10時許至農安街一家按摩店臨檢，發現一名按摩小姐聽聞外頭聲響，開門探頭查看，見到警察上門，急忙關門行為可疑，入內當場逮獲正在從事半套性交易，男客衣衫不整。
店內當時僅有一組客人，即31蕭姓小姐及39歲男客在房內涉嫌性交易，2人遭依社會秩序維法第80條第1款裁罰。按摩店疑似掛羊頭賣狗肉，33歲林姓負責人涉嫌媒介按摩小姐與尋芳客從事半套性交易，交易1次收費2500元，店家抽成1500元，林姓負責人遭依照妨害風化罪嫌移送偵辦。
中山分局呼籲，即便疫情趨緩，仍不可鬆懈防疫工作，本分局將不定期針對轄內按摩店、養生館實施臨檢，以杜絕不法，避免色情業造成防疫破口。
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