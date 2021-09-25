女學生綠島夜宿邊吐遭指侵 原獲賠百萬二審卻減成80萬

廖姓男子邀人到綠島潛水，半夜卻指侵睡在鄰床的女學生；女學生驚醒、到廁所嘔吐，廖跟進廁所，不管她還在吐，大力且快速抽插她下體，她體力不支暈倒。新北地方法院依強制性交罪判廖3年4月徒刑定讞，民事部分判他賠償100萬元精神慰撫金。廖上訴，台灣高等法院認為被害人因避免造成外人誤會而不願和解等情狀，改判廖賠償80萬元。

廖姓男子原從事貿易、兼職保險業務員，與被害人原不相識，2019年10月廖當「主揪人」，邀人到綠島潛水。被害女學生表示，10月2日他和7名男女會合，晚上時買了酒和點心回到民宿，但只有她和2名男生喝威士忌和啤酒，約11、12點便熄燈就寢，她還不到醉的地步。

女學生說，翌日凌晨3、4點時，廖突然伸手撫摸她的胸部和下體，還用手指插入她陰道，當時她嚇壞了，卻因酒精作用而無力反抗，只能用翻身和滾動的方式表示拒絕。後來女學生到廁所嘔吐，廖沒有罷手之意，仍然摸不停。

「他為何不放過我？」女學生說她捧著馬桶一直吐，吐了很多東西、很猛烈，甚至是叫的那種嘔吐，但她在吐的時候，廖繼續摸她胸部，想將她的內褲脫下來，並「很痛很大力」地指侵她。

朋友提醒女學生到綠島分駐所報案，當時她腦海裡只想著「我人生完蛋了」，後來她收到廖傳來LINE訊息，上頭寫著「對不起，我原本是真的想追你的。」她直接按封鎖，接著搭船離開。

新北地院認為廖姓男子只為逞慾，不尊重女性身體自主權，利用女學生酒醉沉睡之際猥褻性交，等到對方清醒後又無視反抗、強制性交，造成被害人心靈創傷，判他3年4月徒刑。

民事部分，一審判廖須賠償100萬元，廖雖承認有侵權行為，也願意付賠償責任，但稱100萬元的慰撫金過高，無力負擔。