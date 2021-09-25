孿生兄妹皆遭乾爹性侵 哥在妹建議下說出遭遇

少男小平（化名）與孿生妹妹小安（化名）的父母親離異，由父親阿忠監護教養，而阿仁是小平的乾爹，前年阿忠帶孿生子女去阿仁家作客，阿仁酒後性侵小平，小平事後得悉妹妹也遭乾爹性侵被安置，在妹妹建議下向輔導老師說出被乾爹性侵，二審依妨害性自主將阿仁判刑1年6月，可上訴。而阿仁被控性侵小安，獲檢方不起訴處分。

被害人小平遭性侵時，年僅15歲，與輔導老師晤談過程中自我坦露自己和妹妹皆曾被乾爹性侵的經驗，過程一度傷心落淚，並伴隨很多憤怒和不解。隨著案件的調查和進展，睡眠狀況逐漸變得不好，晚上會翻來覆去睡不著。

阿仁否認性侵小平，辯稱「完全沒有這件事，可能是我有時會指責小平不要太沈迷手機，引起小平不滿才亂指控，二審以小平指證歷歷，認阿仁狡辯，予以判刑。

合議庭審酌，阿仁因酒精催化下，欠缺自制能力，心生淫念，竟對被害人小平親吻嘴唇、撫摸身體、生殖器等猥褻行為，進而實施口交、肛交等性交行為，致小平心理蒙受巨大陰影，事後又否認犯行，諉稱因勸導小平勿沈迷手機，導致挾怨誣指，難認有悔意，予以判刑。

判決書指出，男子阿仁是小平的鄰居及乾爹，2019年1月間，小平與孿生妹妹小安陪父親前往乾爹家作客餐敘，同日晚間阿仁酒後見小平獨自一人在廚房，以手機與友人聊天，遂拉椅子坐在小平旁邊，與小平聊天。

阿仁假意安慰小平而擁抱，並親吻小平嘴唇；隨後帶入房間，為小平口交性侵得逞，阿仁並嘗試從小平後庭侵入，但被害人身體不斷扭動，因此無法進入後庭。不久後因樓下有人呼喚阿仁，阿仁始著衣匆忙下樓，小平隨後著衣下樓，帶妹妹即刻離開返家。

後來因少女小安於2019年10月中指述遭遇家庭暴力、妨害性自主，經保護安置迄同年11月30日，離開安置處所與媽媽同住，小平與妹妹取得聯繫見面時，向妹妹透露亦曾遭乾爹性侵害往事，妹妹建議他將此事說出來。