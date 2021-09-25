姐夫當著小姨子面與妻嘿咻 玷辱小姨子未遂被判刑

罹思覺失調症的女子小秋（化名），去年從北部到彰化探視姐姐及外甥並留宿，當晚姐夫阿虎（化名）不顧忌妻子躺在旁邊，赤身裸體要小秋為他口交，小秋抵抗推開他，阿虎竟說「妳不會做愛，我跟妳姐姐當面做愛給妳看」，而與妻子嘿咻，小秋躲至廚房，阿虎強行脫掉小秋褲子，欲性侵被害人未遂，一審依加重強制性交未遂罪將他判刑3年10月，他不服上訴，二審以他已與被害人達成和解，以及要照顧撫養罹思覺失調症的妻子、及智障兒子，改判刑2年，緩刑5年。可上訴。

被害人的姐姐作證說「案發當晚妹妹來我家過夜，妹妹和我們夫妻、小孩睡同一間房，當晚2樓房間內，我先生衣褲脫光跟我做愛給妹妹看，本來想跟妹妹做愛，但妹妹不願意，所以他才找我做愛，妹妹後來跑到樓下，他有跟著下去，妹妹天亮才離開，我醒來時妹妹已經不在，我有打電話給妹妹，妹妹說她嚇到不敢住在這裡」。

被害人小秋於偵查中證稱「我本來是輕度的，報警後我再去看醫生，醫生看我情緒越來越嚴重，叫我改申請成重度的手冊…因為這件事害我藥越吃越多，我吃恐慌症的藥、放輕鬆的藥還有情緒的藥，我每晚都不能睡，都做惡夢，醫生不知道本案，他以為我是因為我媽媽的事情，才情緒越來越嚴重…我不敢跟醫生講，我覺得很丟臉，裡面還有護士小姐…」。

判決書指出，阿虎是小秋的姐夫，小秋患有情感性精神症，領有輕度身心障礙證明，為精神障礙者。小秋去年5月1日傍晚，至阿虎位於彰化縣住處探視姐姐及外甥並借宿，當晚阿虎在2樓房間，見小秋留宿家中就寢打地舖，不顧忌妻子也躺在旁邊。

阿虎赤身裸體要求小秋為他口交，因小秋閃避而只觸碰到她嘴唇，他再以腳壓制被害人大腿，另以手、腳觸摸她下體、胸部，被害人抵抗推開他，阿虎竟稱「妳不會做愛，我跟妳姐姐當面做愛給妳看」，而和妻子嘿咻，小秋不欲觀看即往1樓廚房躲避，甲男隨後下樓，再以手用力抓小秋胸部，徒手掀開裙子強脫內褲，欲性侵被害人。

因被害人不斷爭吵叫罵、踢擋、或是手摀住嘴巴加以抗拒，阿虎心生不悅而以手掌拍打小秋手臂與肩膀、以拳頭毆擊手臂、腰部，惟遭小秋不斷抗拒而未能得逞，阿虎始作罷而上樓就寢。至次日清晨6時許，小秋見他熟睡，始逃離阿虎住處，聯絡友人援助返家，並報警處理。