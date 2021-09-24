猥褻、指侵少女獲原諒給自新 法院認情節非重大給緩刑

洪姓男子和女友同居時對她年僅16歲女兒下手，撫摸少女胸部、下體猥褻，還趁深夜時脫她褲子用手指性侵，對方忍無可忍報警提告；法院認為，洪犯後坦承、積極賠償，且犯罪情節「尚非重大」情堪憫恕予以減刑，少女也同意給他自新，依強制性交等罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，洪男2019年7至12月間，不顧少女推開拒絕撫摸她胸部、下體猥褻，去年6、7月間又趁凌晨熟睡時，再次朝少女伸手亂摸，甚至變本加厲脫掉她褲子指侵，最後還向拉她手摸自己生殖器，結果被少女推開才放棄。

少女隱忍多時才向親友訴說，並報警驗傷後洪的誇張行徑才曝光；洪落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，也和少女指證相符，法院也發現，洪事發後有傳簡訊向少女及其母親道歉，並自稱「有摸她」等語求原諒，可見他自白與事實相符。

法院認為，少女當時是14歲以上未滿18歲之少年，洪所犯為成年人故意對少年犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，2罪犯意各別、行為互殊，均應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

但法院審酌，強制性交是最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪，洪男沒有任何前科、素行良好，審理時均坦承深表悔悟，偵查中就和少女和解履行條件。

法院還考量，洪犯罪手段雖違反少女意願，但「犯罪情節尚非重大」，所以對他科以最低刑度，實屬情輕法中，客觀上足以引起一般人同情，而可憫恕，因此用刑法59條情堪憫恕替他減刑。