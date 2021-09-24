色男猛求歡要她當小三 脫褲硬上反遭戳眼、狠踹生殖器

桃園黎姓男子認識1名有中度智能障礙女子，同車竟獸性大發強脫她衣褲、橫跨壓身上企圖性侵，女子激烈反抗戳黎眼睛、出腳猛踹他生殖器，對方痛到不行才作罷，女子並證稱，黎稱「對她一見鍾情」、「要她當小三」等語，法院認為黎犯行明確，依乘機性交未遂罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，黎男2019年10月1日下午在檳榔攤遇見女子，假借請她幫忙搬桶裝泉水，開車載對方到石門水庫附近停車場，黎見四下無人認為有機可乘，就在車上強脫她衣服伸出狼爪亂摸，又橫跨壓在女子身上親吻胸部。

黎還企圖性侵，但女子激烈反抗，徒手戳黎的眼睛、出腳踹他生殖器，黎這才痛到作罷沒得逞，事後女子報警驗傷全案才曝光。

審理時，黎表示知道女子有中度智能障礙，也坦承有碰她胸部、拉開褲子，但矢口否認強制性交，辯稱因對方不給她拉褲子，所以沒有脫掉也未發生性行為；女子則說，黎男在車上說對她「一見鍾情」、「要她做小三」等語，後來就被強脫褲子險遭性侵。

她還說，自己抵抗戳他眼睛、喊要報警，結果手機卻被黎丟到方向盤前儀表板，想出去黎還鎖車門，並跨過來壓在她身上企圖硬上，自己就用腳踢她生殖器，後來黎的下體就不翹了，並說眼睛痛才放棄。

法院查，女子驗傷後在胸部採集到黎男唾液DNA，且她前後證詞一致可採信，且黎事後賠償女子12萬元，並簽和解簽協議書記載「因一時糊塗進而性侵女子，本人深感懊悔」，可見他確實有強制性交未遂行為。