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高中老師誇她頭髮很香 強行猥褻練舞的女學生

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某高中教師阿平（化名），去年初假借要與女學生小蘋（化名）合照為由，要求她與他上樓請其他老師幫忙拍照，她與他上樓，阿平撫摸她腰部及嗅聞頭髮，稱小蘋頭髮很香，並向她訴說自己家裡發生的事情，強行撫摸她的下體，還對她舌吻，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴。

教師阿平否認強制猥褻犯行，辯稱「我與她自拍時，只是站得比較靠近，並未摟住她的腰部，之後兩人自然而然的一邊聊天，一邊移動至側邊樓梯間，並沒有拉著她往樓梯那邊走，我只是鼓勵她一下，問一下她的家庭狀況、根本沒有這些事情」。

合議庭認為，被害女學生自偵訊迄至原審審理時的證述內容可知，她對於案發經過敘述平實簡扼，並無刻意誇大、渲染、醜化或詆譭阿平情事，案發後亦未對阿平求償，應無捏造不實誣陷他的可能，證詞憑信性極高。

法官審酌，阿平在高中校園內擔任教職，為人師表，對於品德教育宣揚應以身作則 ，且於在校期間，有接受過性別平等教育相關研習，竟為逞一時色慾，利用被害人對師長尊敬與信賴，對被害人性騷擾及強制猥褻犯行，戕害被害人身心健全，造成被害人心理創傷，惡性非輕，予以判刑。

判決書指出，阿平為台中巿某高中教師，小蘋為該校學生，她於去年1月10日下午，在該校與學姐、學妹一同練舞，阿平假借要與小蘋合照為由，要求她與他上樓請其他老師幫忙拍照，被害人不疑有他，遂與他一同搭電梯上樓。

阿平與小蘋在導師室外自拍時，摟住她的腰部而靠近她身體，並上下撫摸她腰部及嗅聞頭髮，稱她的頭髮很香，小蘋察覺有異，於合照後表示要下樓離去，他又以有事要與她商談，要求她至側邊樓梯間談話。

被害人先趁阿平不注意時，以手機通訊軟體LINE撥打語音電話予學姐，要求學姐上樓，學姐詢問原因，適阿平走近她，小蘋擔心遭他查覺而將電話掛掉後，阿平隨即將她拉向側邊樓梯間 ，並與她一同坐在樓梯階梯上，對她訴說自己家裡發生的事情。

期間，阿平以左手自小蘋腹部向下隔著外褲觸摸她的下體，被害人見狀，即將手放在兩腿中間試圖阻擋，但他不顧她的反抗，另以右手扶住她後腦杓，再用左手將她臉轉向他面前，強行舌吻她嘴巴後，以左手往下持續撫摸她的下體。

小蘋用力推開阿平，斥喝他不要這樣，他始行停手，此時學姐回撥電話，小蘋向阿平表示同學來電，她要下樓離去，他猶要求再給幾分鐘時間，並詢問她住處、日後要如何與她聯繫等，她為能儘速離開，並為知悉他的姓名，因而與阿平加為LINE好友，他始讓她離去。

被害人離開後躲藏至廁所，撥打電話給學姐，學姐遂與學妹一同到廁所，見小蘋全身發抖、哭泣，經小蘋告知2女事情發生之始末，由輔導老師依法通報中市家庭暴力及性侵害防治中心。

高中教師阿平，假借要與女學生小蘋合照為由，撫摸她腰部及嗅聞頭髮，強行撫摸她的下體，還對她舌吻，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑1年2月。圖／本報資料照
高中教師阿平，假借要與女學生小蘋合照為由，撫摸她腰部及嗅聞頭髮，強行撫摸她的下體，還對她舌吻，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑1年2月。圖／本報資料照

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