她棉被包全身跪著說不要 他還是性侵 判刑3年8月　

莊姓男子灌醉陪酒小姐，帶去賓館性侵，小姐酒醒後以棉被包裹全身、跪地求饒，仍被性侵；莊說，與對方合意性交，否認犯罪，台北地方法院採認被害人證述，依強制性交罪判莊有期徒刑3年8月。可上訴。

2018年12月18日凌晨，莊邀被害人到台北市忠孝東路4段酒店飲酒，再到林森北路酒店續攤，上午9時，莊見被害人不勝酒力，叫計程車將她載去附近的精品旅館。

檢方指控，莊進入旅館，脫掉被害人衣物，被害人酒醒察覺身處異地未著衣物，向莊哭求，莊還是藉身形、氣力優勢強制性交得逞，犯案後，被害人通知酒店經紀人到場陪同報警，莊犯強制性交罪。

莊稱，被害人當天意識清楚，兩人合意性交；莊的律師說，莊、被害人飲酒過程互動親密，被害人雖於案發後罹患精神疾病，但依醫院資料，是受前夫家暴影響，與莊無關。

被害人說，被性侵當天喝了12罐啤酒、1支紅酒，印象中，只記得莊拉她下車、把她揹在身上，再次醒來人已在旅館；她說，看見莊與她在做愛，把莊推開，再拿棉被包裹住自己，跪著說「不要」，莊還是壓住她，繼續性侵。

精品旅館高姓女櫃台證稱，被害人全身癱軟，趴在莊身上，「我第一次遇到喝得這麼醉的」。

法官勘驗精品旅館監視畫面，發現被害人由莊揹著，雙手呈自然下垂狀，頭則始終未抬起，與莊、莊的律師聲稱被害人意識清楚不符。

合議庭認為，被害人出庭時恐懼不安、不願回憶，甚至閱覽警詢筆錄時落淚、作證途中表示想離開法庭一下，與一般性侵案被害人反應相符，她的證述合於事實。