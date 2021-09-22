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女兒失戀託男友人開導 沒想到...他竟觸胸摸下體

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋（化名）與男友分手，致心情不佳，出國的媽媽請友人胡男代為開導，未料胡男趁機性騷擾，並帶她返家欲性侵，經被害人奮力抵抗並哭泣，他才放棄並質問小蘋「所以你不想跟我做愛？」等語，她回稱：「我不想」，他回以「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」。胡男否認犯行，法官不採信。台中地院依強制性交未遂將他判刑1年10月；另依違反性騷擾將他判刑4月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，胡男是小蘋母親的朋友，而小蘋與男友分手而心情不佳，因小蘋的母親不在國內，遂請胡男開導小蘋，胡2019年12月28日與小蘋相約在台中市某豆漿店內，坐在小蘋左側，趁她傾訴感情問題不及抗拒之際，以右手碰觸她的胸部，她誤認胡是無心碰觸，遂不以為意，然胡又以右手觸碰她大腿內側及下體，她驚覺有異乃以手揮開，胡旋即抽手。

同日上午10時，胡騎機車載小蘋離開店家，途中因她感冒身體不適，遂載她前往藥局買藥，再將她載回他的住處，以雙手抱住她頭部強吻嘴巴，小蘋將他推開後，他進而將她撲倒在床，小蘋旋即以手推拒及以腳抵抗，他始停止動作。

但小蘋躺回床上休息時，胡男竟又強行將她壓制在床上，並伸手欲脫手褲子、衣服，經被害人奮力抵抗並哭泣，他始起身放棄，隨後並質她「所以你不想跟我做愛？」，她回稱「我不想」，乃回以「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」等語。經被害人報警處理。

合議庭審酌，胡的犯罪動機、目的是為逞個人私慾，即對被害人性騷擾及強制性交未遂行為，不尊重她身體自主權利及心裡感受，犯後砌詞否認犯行，無有愧色，致被害人身心受有創傷，迄今未與被害人和解及賠償損害，予以判刑。

女子小蘋（化名）與男友分手，致心情不佳，出國的媽媽請友人胡男代為開導，未料胡男趁機性騷擾，並帶她返家欲性侵。台中地院依強制性交未遂將他判刑1年10月；另依違反性騷擾將他判刑4月。圖／本報資料照
女子小蘋（化名）與男友分手，致心情不佳，出國的媽媽請友人胡男代為開導，未料胡男趁機性騷擾，並帶她返家欲性侵。台中地院依強制性交未遂將他判刑1年10月；另依違反性騷擾將他判刑4月。圖／本報資料照

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