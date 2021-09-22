伸鹹豬手撫胸又指責被害人與路人串通　男遭判刑2年

新竹市一名女子有精神困擾，每天清晨都會在竹科園區住宅區內的靜心湖遛狗，不料卻遭一名范姓男子鎖定，范多次尾隨，請女子吃水果藉機搭訕。2019年11月，范趁女子在靜心湖女廁上完廁所，竟掏出生殖器要求對方觸摸，雖然女子厲聲拒絕，范仍伸出鹹豬手，強行將女子的上衣與內衣掀開撫胸、撩陰，10天後甚至要將女子帶回住處，所幸遭路人發現阻止；新竹地院審理終結，范被依強制猥褻罪判刑2年。

法官調查時，范男大聲喊冤，否認強制猥褻犯行，他坦承在靜心湖女廁掀開女子的上衣與內衣，並伸手撫胸，卻解釋是女子自己說摸一次胸部100元，他才給錢撫胸。

女子則稱，范男摸她胸部當天，她從廁所出來看見三個路人，趕緊向她們說范的行為，當時三人都要她別跟范在一起。

但路人作證時指出，該女子不只一次控訴范男意圖要撫胸。女子很有禮貌，每天運動碰面都會打招呼，但智能看似不正常，和人講話應對較幼稚，很像小孩。每次在靜心湖運動，范男就會藉機上前攀談。

另名路人也說，因為女子有精神困擾，無法分辨好人與壞人，大家運動時都會上前關心，之後逐漸熟識。不少路人都在講范男會欺負女子，伸鹹豬手撫胸。

法官指出，檢警訊問時，范男均未提及女子100元可摸胸之事，直到法院審理才提出雙方間是有償交易，加上路人指證歷歷，顯然說法難以採信。