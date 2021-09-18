新竹車站惡狼持刀騷擾女學生 遭判10月徒刑

新竹車站今年3月26日晚間出現車站惡狼，跟騷少女問「妳是處女嗎」，還威脅少女逼口交，還說「5分鐘就好」，所幸少女佯裝上廁所，藉機向母親傳訊求救，出來後又沿途向他人暗示報警求援，再假裝遇上認識的友人，才逃離惡狼騷擾，經新竹地院判決，犯案男子被依故意對未成年犯強制罪累犯，處有期徒刑10個月。

判決指出，今年3月26日晚間7時許，犯案的賴姓男子在路上碰到一名16歲少女正要搭公車，竟然跟上前假意耽誤數分鐘，隨即以言語騷擾，對少女稱「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好妳剛才沒有忽視我，不然我就拿刀捅妳，當我今晚的陪葬品」。

賴男對少女說「只要妳乖乖聽話，我就不會傷害妳」，少女嚇得不敢隨便離開，賴男則又對著少女表示「你給叔叔愛好不好，你是處女嗎？…或讓我摸一下都好…」，嚇得少女想藉上廁所離開，賴男卻跟著少女一起去廁所。

據少女所述，賴男對她進行言語騷擾「我在上廁所時，被告（賴男）還一直問我是不是處女」，更表示「被告一直從外面拿濕的衛生紙從下面遞給我，還不停問我會不會自慰」、「要求我要口交，像AV女優一樣」。

賴男的辯護人則為賴男辯護稱，依監視錄影畫面，賴男並無限制少女行動及自由意志，不過，法官認為按刑法第304條強制罪所稱之強暴、脅迫，只需以所用之強脅手段足以妨害他人行使權利，或足使他人行無義務之事就構成犯罪。