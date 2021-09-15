IG說打工...卻騙少女拍裸照牟利 婦援會提醒新型態犯罪

近來犯罪集團假借提供打工機會，利用社群軟體聯繫，深聊後取得少女信任，並要少女與「大陸人陪聊」，陪聊時，要拍攝裸照給對方，有薪水拿，導致已有數名少女遭騙。示意圖／Ingimage

台北市婦女救援基金會指出，近日頻繁接獲少女遭受數位性暴力情事，求助上門；手法為嫌犯透過社群網站聯繫少女，假借提供打工機會，深聊後取得少女信任，要少女與「大陸人陪聊」，陪聊時，要拍攝裸照給對方，對方不會截圖，有薪水拿；已有數名少女遭騙。婦援會提醒，少女遭遇類似狀況必須報警，或是致電婦援會求助；年輕人尋找打工機會，務必保護自己。

婦援會指出，這幾起數位性暴力案件，手法皆為嫌犯利用社群軟體Instagram，隨機發送訊息給少女，聊天一段時間後，降低少女戒心，再詢問少女有無意願打工「陪聊」，有薪水拿。

嫌犯向少女稱，「陪聊」對象是大陸人，方式是微信，聊天過程中，文字、影片、照片台灣這邊都無法查看，不用擔心家人、朋友看到；而客戶會使用特殊軟體登入微信，該特殊軟體，無法側錄或截圖，不須害怕。

待少女答應「陪聊」，嫌犯便假借「大陸人」，要少女脫去內衣、內褲，拍攝裸照提供。嫌犯得到裸照，一邊將裸照販賣給色情網站牟利，一邊要求少女繼續拍；若少女不從，嫌犯便威脅散布裸照，且不發薪水。

婦援會指出，這是有計畫的集團式犯罪，少女從未成年到青壯年都有；犯罪集團手法熟練，詐騙招式防不勝防。