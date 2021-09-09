來台留學女僑生上按摩院 害怕被姦殺屈從而受辱

到台灣留學的女學生小蘋（化名），2年前到王男經營的按摩店消費，沒想到王脫下她內褲，欲與她嘿咻，她自稱是「女同志」不願與他發生性關係，但腦海想到姦殺畫面，就假裝配合，盡量降低危險，為王男口交後，仍慘遭性侵害，台中地院依強制性交罪將他判刑3年10月。可上訴。

合議庭審酌，王男不尊重他人性自主權，不顧小蘋多次以「不要」、「我是女同志」等語表示不願與他發生性行為，仍強行性侵，犯後未坦承犯行，迄今未賠償被害人所受損害，予以判刑。

判決書指出，王男是台中市區某按摩店負責人，小蘋因身體不舒服，於2019年8月26日晚間前往推拿，由王為她按摩，她脫去上衣並趴在房間內按摩床上，王向她稱可以幫她按摩肚子，小蘋答應後，便躺在按摩床上王為她按摩，期間王則脫下她外褲，藉機拉開她內褲看她下體，又稱「我可以摸妳下體嗎」，再脫下她內褲觸摸她下體。

小蘋見王男行為可疑，並非正常按摩動作，擔心遭他侵犯，遂屢次向他稱「我是女同志」，表示不願與男性發生性行為，但王仍一再侵犯，被害人為避免激怒王男，迫於無奈而向他稱「不要進來，但是我可以用嘴巴幫你」，並跪在地上開始為他口交，而王仍未滿足，強行性侵得逞。

被害人離開按摩店後，將遭性侵告知國外的友人，由國外友人聯絡朋友，再由這名朋友陪同小蘋報警及驗傷。小蘋證稱「我在台灣留學，當時有老師在台中辦展覽，我來幫忙所以在臺中待了一個星期，那時因為工作太累，上網搜尋附近評分最高的按摩店，就去王男經營的按摩店」。

小蘋又證稱「他按摩的地方也讓我汗毛直豎，我當時覺得我可能走進一家黑店，他之後有意無意會按到我下體，他真的問「我可不可以按生殖器」，我當時嚇傻了無法反應，他看我沒有反應，他就把他褲子拉下來，我當時傻住，按摩的地方也讓我汗毛直豎，口頭向他說不要，我很害怕，不知道怎麼辦？會想到姦殺畫面，我假裝配合，想盡量降低危險的可能」。

王男否認強制性交犯行，辯稱「當時是她主動說要幫我口交，且口交及性交的過程她都直接答應，沒有任何猶豫或遲疑，我並未使用強暴脅迫手段，也未違反她的意願」。

合議庭認被害人當時未積極反抗，是身處異地，對店內環境陌生，又突見王男異於正常按