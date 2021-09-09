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搭捷運手機收到不雅照 傳送者已觸刑法及性騷擾

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市婦幼警察隊指出，民眾搭乘捷運等大眾運輸工具，觀看手機時，突然接到陌生用戶透過智慧型手機的AirDrop功能傳送資料，由於對方持續傳送接收通知，民眾無奈下開啟訊息，打開後竟是男性生殖器的不雅照片。

包括去年、今年，都有民眾搭捷運時，手機AirDrop收到訊息，訊息有「防疫小知識」或其他掩人耳目的名稱，但開啟訊息後卻是男性生殖器照片，事後報警處理。

婦幼隊說，這類新型態犯罪稱為「數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」，犯嫌利用狹隘空間、人潮擁擠的場域，透過智慧型手機的AirDrop或藍芽功能，隨機對鄰近的人傳送猥褻圖文或影音，這是觸犯刑法散布猥褻物品罪，依法最高可處二年有期徒刑，同時也觸犯性騷擾防治法，罰責為新台幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。

婦幼警察隊製作宣導動畫提醒民眾防範方法：

一、智慧型手機、平板電腦中的AirDrop設定可勾選「只限聯絡人」。

二、藍芽傳輸發現陌生訊息，關閉拒接收，以減少被騷擾的機會。

三、遭到數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾時，可對周邊環境、人物進行蒐證，記錄接收檔案的時間，如果在交通運輸工具上，可記下所在車廂編號或車次班號等，並將接收到的畫面截圖存證，交由警方迅速調閱監視器追查可疑對象。

「數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」防範動畫觀看網址:

https://youtu.be/nuIXWkWkR_Q

台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼警察隊製作動畫片，幫助民眾防範「數位性騷擾」。記者廖炳棋/翻攝

性騷擾 警察

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