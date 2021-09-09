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北捷車廂內性騷擾女乘客 男子被判拘役40天

中央社 / 台北9日電

台北市王姓男子今年3月間搭乘捷運板南線時，以手觸摸同車廂1名女子臀部，被台北地檢署依性騷擾防治法起訴。台北地方法院判處王男拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，31歲的王男今年3月12日晚間搭乘捷運板南線前往土城途中，意圖性騷擾，先藉機站在1名女乘客右後方，趁被害女子來不及防備之際，以左手觸摸女子臀部。

判決表示，被害女子驚覺大聲喝斥，王男隨即逃離車廂。被害女子報警處理，台北市中正一警分局循線查獲王男。王男到案後坦承犯行。全案移送後，北檢依性騷擾防治法起訴王男。

台北地方法院審理時，被害女子表明不願意與王男和解。法官審酌王男為逞一己慾念，對素不相識女子性騷擾，侵害被害人身體自主權，身心造成影響，考量王男犯後坦認犯行，態度尚可，判處拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

性騷擾 車廂 捷運

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