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夫視婚姻如大便味道 同意妻與他人嘿咻求償被駁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿木（化名）不滿妻子小蘋在跨年時，與小王阿火（化名）至摩鐵嘿咻，請求損害賠償，要求2人連帶賠償100萬元，法官以阿木曾簽署同意書，自稱與妻10多年未發生性關係，同意她交男朋友並發生性關係，並說2人婚姻無夫妻之實「就很像小孩聞到大便的味道一樣就會想吐」，二審法官認既然阿木視婚姻如大便味道，難認侵害到他的配偶權，判決將他求償駁回。不得上訴。

阿木主張，他與小蘋為夫妻，小蘋與阿火於2018年12月30日，經由網路平台愛情公寓網站結識後，隨即相約出遊，並於翌日相約跨年，再於2019年1月1日凌晨，同往摩鐵發生性行為，已逾越男女正常社交分際，侵害他的配偶權。

他雖與小蘋於2018年12月24日前即進行離婚訴訟，但雙方仍有婚姻關係，小蘋與阿火侵害他婚姻圓滿幸福，致他精神上蒙受重大損害及痛苦，請求2人連帶賠償新台幣100萬元。

小蘋辯稱，她並非自願與阿火發生性行為，而是阿火趁她酒醉，與她性行為。又說阿木與她長年無夫妻之實，阿木並於2018年10月8日親自書寫同意書交付，同意她可另行結交男友，及與其他男子發生性關係，顯見阿木事前已容許她得與其他人性行為。

小蘋又稱，她大學畢業後即與阿木結婚，婚後操持家務而無實質收入，反較阿木長年在外嫖妓買春，且與林女長期外遇罔顧家庭，阿木向她請求連帶賠償慰撫金100萬元，為無理由。

阿火辯稱，他是透過網路交友平台結識小蘋，但她當時隱瞞已婚身分與他出遊，雙方進而發生性行為，他無侵害阿配偶權的故意。

法官以小蘋提出與阿木簽署系爭同意書時的對話內容，阿木自承「我對妳已經心死了，我只當妳是小孩的媽媽，妳一直沒有聽懂意思...我有在外面約妓女、援交7、8年吧，就跟你說我沒有辦法跟你當夫妻，你沒有聽懂我的意思喔...就跟你說心已經死掉了，你聽不懂喔！」

「我心都已經死了...不用呀，簽離婚協議書簽就好了，你愛幹嘛就幹嘛...我們沒有夫妻之實只有夫妻之名...就很像小孩聞到大便的味道一樣就會想吐，就是那一種感覺。」依上所述，足認阿木與小蘋間夫妻情感已甚淡薄，他長年召妓、援交，對婚姻不忠之，縱論小蘋與阿火發生性行為，也難認阿木的配偶權受有侵害。

二審合議庭審酌，阿木事前容許小蘋與他人發生性行為，雙方情感至為淡薄，且依2人簽立同意書時對話內容可知，阿木視他與小蘋間「婚姻如大便味道」，尚難認定木的配偶權因而受有侵害，因而判決阿木敗訴。不得上訴。

男子阿木不滿妻子小蘋在跨年時，與小王至摩鐵嘿咻，向2人請求損害賠償，要求2人連帶賠償100萬元，二審法官認阿木視婚姻如大便味道，難認小蘋及小王侵害到他的配偶權，判決將阿木求償駁回。不得上訴。圖／本報資料照
男子阿木不滿妻子小蘋在跨年時，與小王至摩鐵嘿咻，向2人請求損害賠償，要求2人連帶賠償100萬元，二審法官認阿木視婚姻如大便味道，難認小蘋及小王侵害到他的配偶權，判決將阿木求償駁回。不得上訴。圖／本報資料照

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