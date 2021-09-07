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誆騙家人「犯生死劫」需祭改 台南乩童染指3少女重判15年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南一間神壇林姓乩身前年以少女卡陰或犯生死劫，騙其家人將少女帶到房內祭改，卻趁機性侵，甚至拍裸照，少女家人發覺有異報警處理，檢警查出3名少女受害，最年輕的受害者當年才12歲。台南地院認林犯強制性交罪及使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，重判15年徒刑，可上訴。

檢警調查，3名少女及家人均為神壇多年信徒，對林的說法深信不疑，林見3名少女年幼，以鬼神信仰、對未知神秘力量的恐懼，使3名少女不得不接受祭改、化解生死劫或練功等心理壓力下，僅得聽從其安排及指示，並恐怕如不順從其指示，將招致超自然力量的不利結果，不敢反抗。

檢警調查，林前年間向少女、父母及外婆佯稱「少女有生死劫，若不處理會有生命危險，少女必須配合練功」，家人將她帶到神壇後，林單獨將少帶往2樓房間內，假練功名義，令少女要像嬰兒般赤裸褪去全身衣褲 ，並要求她閉上雙眼後強制性交得逞，並於每次性交後以紅包袋內裝600元交與少女。且未經同意，持手機拍攝其全身裸露或裸露下體照片。

檢警查出，林也以相同手法，向其他兩名少女向家長佯稱，少女身上有不好的東西，或被煞到，需要配合祭改或練功，持布條矇住少女雙眼，令少女褪去全身衣褲，對少女強制性交得逞，甚至拍攝裸照。

後因少女家人發覺有異，報警處理，今年4月27日中午持台南地院核發搜索票前往神壇搜索，扣得林所有內含少女裸照的手機及布條等物。東窗事發後，林坦承犯行。

合議庭審酌，林利用少女及家人均為神壇多年信徒，欲改善運勢急切心理及對鬼神信仰、對未知神秘力量恐懼的心理壓力下，由家人將少女帶往神壇，林以祭改或練功為名，實為男女性交，並持手機拍攝少女裸照，嚴重傷害宗教的形象，更戕害少女身體自主權利與心靈感受，並致少女面對家人甚為矛盾痛苦，林所為應嚴正譴責。

合議庭認林對於未滿14歲女子犯強制性交罪，共28罪，各處7年10月徒刑；又犯以違反本人意願方法，使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，共5罪，各處7年4月徒刑；又成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處3年10月徒刑。應執行15年徒刑。

台南地院合議庭認林姓男子對於未滿14歲女子犯強制性交罪，又使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪及成年人故意對少年犯強制性交罪，應執行15年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認林姓男子對於未滿14歲女子犯強制性交罪，又使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪及成年人故意對少年犯強制性交罪，應執行15年徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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