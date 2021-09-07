誆騙家人「犯生死劫」需祭改 台南乩童染指3少女重判15年

台南一間神壇林姓乩身前年以少女卡陰或犯生死劫，騙其家人將少女帶到房內祭改，卻趁機性侵，甚至拍裸照，少女家人發覺有異報警處理，檢警查出3名少女受害，最年輕的受害者當年才12歲。台南地院認林犯強制性交罪及使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，重判15年徒刑，可上訴。

檢警調查，3名少女及家人均為神壇多年信徒，對林的說法深信不疑，林見3名少女年幼，以鬼神信仰、對未知神秘力量的恐懼，使3名少女不得不接受祭改、化解生死劫或練功等心理壓力下，僅得聽從其安排及指示，並恐怕如不順從其指示，將招致超自然力量的不利結果，不敢反抗。

檢警調查，林前年間向少女、父母及外婆佯稱「少女有生死劫，若不處理會有生命危險，少女必須配合練功」，家人將她帶到神壇後，林單獨將少帶往2樓房間內，假練功名義，令少女要像嬰兒般赤裸褪去全身衣褲 ，並要求她閉上雙眼後強制性交得逞，並於每次性交後以紅包袋內裝600元交與少女。且未經同意，持手機拍攝其全身裸露或裸露下體照片。

檢警查出，林也以相同手法，向其他兩名少女向家長佯稱，少女身上有不好的東西，或被煞到，需要配合祭改或練功，持布條矇住少女雙眼，令少女褪去全身衣褲，對少女強制性交得逞，甚至拍攝裸照。

後因少女家人發覺有異，報警處理，今年4月27日中午持台南地院核發搜索票前往神壇搜索，扣得林所有內含少女裸照的手機及布條等物。東窗事發後，林坦承犯行。

合議庭審酌，林利用少女及家人均為神壇多年信徒，欲改善運勢急切心理及對鬼神信仰、對未知神秘力量恐懼的心理壓力下，由家人將少女帶往神壇，林以祭改或練功為名，實為男女性交，並持手機拍攝少女裸照，嚴重傷害宗教的形象，更戕害少女身體自主權利與心靈感受，並致少女面對家人甚為矛盾痛苦，林所為應嚴正譴責。