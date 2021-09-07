色主管送女下屬回家想硬上 鄰居喝斥阻憾事

2019年間，吳姓男子在部門聚餐後，送女下屬回家，但他卻強行進入女下屬住處，強吻她，還脫下她的衣物試圖性侵。對門鄰居聽到女性的高聲呼救聲，前來喝斥吳男並阻止他。新北地方法院依強制性交未遂罪，判2年徒刑，緩刑五年，並賠償對方20萬元。另要服240小時義務勞務，參加20小時法治教育課。

判決指出，吳男是被害女子的直屬主管，2019年8月間，公司部門聚餐到深夜，吳男說基於安全，送女下屬返家。不料，到了女下屬住處時，吳男強行進到房內，將女下屬推到牆上強吻她，接著將她壓在床上，脫去衣物後試圖性侵。

女下屬不斷反抗，並大聲呼救。對門鄰居是一對情侶，聽到求救聲後，男生前往查看，並喝斥吳男，制止他的行為。