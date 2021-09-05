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自行車道色狼是列管性侵犯 3天內2度隨機撲倒女子猥褻

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北八里區今年6月間出現自行車色狼性侵慣犯張姓男子，涉嫌在3天內，2度隨機熊抱、猥褻2名女子，女子慘遭壓在地上，強行摸胸、摸下體。警方獲報後，迅速逮人送辦，士林地檢署偵結，依照強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，今年6月4日晚上7點50分，女子小萱（化名）在八里區龍米路的自行車步道上跑步，張男見小萱隻身1人，竟然起色心，涉嫌從後方大力熊抱小萱，強行摸胸、摸下體，小萱跌倒在地大聲呼叫，張男得逞後逃離現場。

不料3天後，張男再度犯案，這次在6月7日晚上７時許，在八里區頂頂罟公園內，趁女子小微（化名）經過，突然將她撲倒在草地上，強行摸胸、摸下體，得逞後逃離現場。

2名女子遭遇恐怖色狼襲擊侵犯，嚇得花容失色，紛紛前往蘆洲警局報案。警方掌握2案件犯嫌的特徵相似，身高矮小且穿著雨衣，認定轄區列管的性侵犯張男涉有重嫌，警方在6月8日快速逮捕張男到案。

張男辯稱，2件都是隨機犯案，但沒有性器官交合，根本不是性侵。全案依妨害性自主送辦後，經檢方複訊後，聲押獲准。

檢察官依照2名女子指證歷歷，且監視器畫面拍下張男涉嫌尾隨女子小微犯案，犯後逃逸情勢等，認定張男行為涉犯強制猥褻罪，2罪，依法提起公訴，且張男曾因妨害性自主案件遭判刑10年徒刑確定，去年1月縮短刑期執行完畢出監，5年內再犯，建請依法加重其刑。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

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