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趁鄰座女子熟睡...男子凍未條襲胸13次 賠10萬換緩刑
黃姓居家清潔員去年10月30日下午近5時自桃園地區搭乘和欣客運回台南，乘坐靠窗座位，車行經台中地區附近路段時，見隔壁座位的女子熟睡，竟伸出左手輕觸其左胸一下，見女方沒有反應，他從碰觸到按壓動作越來越大膽，時間也從2秒到40秒次數多達13次，女方驚醒後將他扭送法辦，他認罪也以10萬元和解，台南地院認他犯乘機猥褻罪，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，黃趁女方熟睡而不知抗拒之際，接續13次觸摸其胸部，時間從2秒到40秒，猥褻女方得逞，後經女方睡醒驚見黃的手放在其胸部上失聲尖叫，通報司機立即報警處理，經國道第三公路警察大隊當場查獲。
黃於警詢時、偵查及審理中均坦承不諱，同時，他伸手碰觸女方胸部的動作、時間，被客運車上監視器拍的一清二楚，除女方供詞外，監視器畫面佐證。
台南地院審酌，黃為滿足自身性慾，無視性別平權及對女性的尊重，自我控制力不佳，趁女方不知抗拒之際，在車上伸手撫摸其胸部而乘機猥褻，造成女方心理傷害及陰影不輕，所為很不可取 。兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害及工作及生活狀況，與女方調解成立，量處6月徒刑。
台南地院指出，黃因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，頗具悔意，審理中與女方以10萬元達成調解，並已賠償5萬元，可見黃犯後已積極彌補女方所受損失，經此偵審程序，自當知所警惕而無再犯之虞，並宣告緩刑2年。
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