月光族找13歲少女玩「三日情人」 嘿咻4次下場判4年6月

桃園已婚戴姓男子找13歲少女性交易，要她當「三日情人」陪聊天、喝酒就給2萬5000元，4度帶她上汽旅性交卻一毛錢都沒給；法院發現，戴除月收入低於2萬5000元，每月薪資撥款不到15日就領空，完全無積蓄，難認有餘力玩「三日情人」，依4個妨害性自主罪判他4年6月，可上訴。

檢警調查，戴男2018年透過交友軟體認識少女，提議「三日情人」交易，也就是少女陪聊天、喝酒等服務3次，每次2、3小時，就可獲2萬5000元報酬，少女被金錢迷惑答應，先是跟戴出遊、上汽車旅館，戴利用她年幼可欺，又說服務內容包括性交，因此和她發生性行為。

戴食髓知味，之後又連續和少女性交3次，但始終沒有依約付錢，還誆稱如果給他包養，會連同之前2萬5000元，改為每月給她5萬元，之後卻遲遲沒有給錢，直到少女被母親通報失蹤，警方尋獲後才驚覺她和網友從事性交易。

審理時，戴辯稱以為少女年滿18歲，也否認使用詐術欺騙對方性交，戴的辯護人說，少女和戴見面時穿便服非制服，根據她自述的身高體重，可知她發育良好，客觀上無從得知未滿14歲，後來也是性交易時間沒約成，才造成對方誤會。

少女證稱，戴提及「三日情人，2萬5000元」事情才引起她興趣，之後就到汽旅發生關係，她認為是在做完第3次後戴就會付錢，但之後又改口說包養每月5萬元，但戴就開始推託，但自己當時只想跟朋友遊玩，也沒積極追討。

法院認為，少女指證歷歷，有關三日情人內容、性交易次數地點都清楚描述，也曾告知戴自己才13歲，另她當時身高150公分、體重58公斤，可知她當時並無因發育良好，而已成長至我國一般成年女子普遍身高情形，從照片勘驗外觀稚嫩，裝扮也未超齡。

法院再查，戴男當時平均月收入低於2萬5000元，也無任何存款，每當薪資轉入戶頭不超過15天就提領一空，難認生活有結餘，難認他還有餘力撥出2萬5000元做「三日情人」交易。