強逼她喝毒咖啡跳艷舞 性侵後再叫同夥上遭判12年

魏男與4名友人3年前到中市酒店消費，帶酒女小蘋（化名）出場至摩鐵，兩度強逼她喝毒咖啡後性侵害，還叫同夥「要幹趕快去幹」，並誣指偷他20萬元為由，取被害人提款卡盜領5萬6000元，用來購買毒品、金飾等物，又逼她跳艷舞，經被害人報警查獲，台中高分院合議庭認定魏男嚴重危害社會治安，行為偏差，令人髮指，依強盜而強制性交罪將魏判刑12年、轉讓偽藥罪判刑5月。可上訴。

此外，同夥蔡男被依乘機性交罪判刑1年8月，賠償被害人30萬，獲緩刑5年，但罰120小時義務勞務，及6場法治教育；佘男乘機猥褻罪判刑8月，一審認郭男及邱男犯強盜罪，各判刑3年7月，但二審認未構成強盜罪，改依強制罪各判刑8月，2人賠償被害人70萬，獲被害人原諒，獲緩刑3年，各義務勞務60小時及3場法治教育。

判決書指出，魏男於2018年7月29日凌晨，邀蔡男、劉男至中市知名酒店飲酒消費，由花名小蘋、湯湯等酒女坐檯陪酒，席間蔡男聯絡佘男、郭男、邱男到場同歡，同日凌晨3時，魏再以續攤為由，將小蘋及湯湯帶出場，載往摩鐵，由魏付費開207、210房休息。

同日凌晨，魏與小蘋獨處207房時，大聲喝斥、脅迫她喝下含有安非他命、硝甲西泮及精神神經安定劑Clozapine 成分的毒咖啡1杯，被害人隨即受藥劑作用而慾火焚身，意識陷於不清，魏見藥效發作，性侵被害人得逞。

未久，小蘋失去意識昏睡，魏聯絡蔡轉知郭、邱至207房，魏向兩人表示「已餵她5包毒咖啡，要幹趕快去幹」，示意郭、邱可對被害人強制性交，經郭、邱拒絕。魏又向蔡、佘、劉稱「那個女的已經意識不清了，想要幹嘛就去幹嘛」、「要幹趕快去幹」等語。

劉聽聞後，驚覺有異，深感將會出事，即以女友找為由，迅速離去。然蔡聽後，見小蘋全身赤裸躺床上昏睡，僅以衣物覆蓋身體，趁機性侵得逞。魏男見小蘋意識不清，認有機可乘，明知她並未竊取新台幣20萬元，用力踢踹207房大門，對她怒斥「為何勾引蔡、為何誣指遭我性侵害」，另要求不知情的佘擬被害人係是合意發生性關係不實切結書。

隨後，魏男藉故20萬元遭竊，持黑色塑膠垃圾桶朝她的頭部猛砸，怒斥她竊盜，又將她推到沙發上，再次毆打她，見她驚恐不已，以賠償20萬元為由，要求她交出金融卡及密碼，由郭、邱至櫃員機提款5萬6000元，交給魏。