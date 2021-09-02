快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警破獲推特首宗色情直播群 22歲「榕兒」粉絲破16萬人吸金逾200萬

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

社群平台Twitter驚爆首宗色情直播群犯罪，暱稱「榕兒」的張姓色情主播與邱姓男子合夥，在推特上發布性虐待、公眾性交及猥褻圖影，吸引高達16萬用戶追蹤後，去年底在通訊軟體上成立會員群組，繳納會費後即可入內觀看圖影、直播，粗估不法牟利逾200萬元，經檢警協力調查，2人於8月31日在彰化被逮，被依妨害風化罪嫌移送法辦。

桃園龜山警分局日前網路巡邏，發現一名暱稱「榕兒」的色情主播（姓張，22歲）在社群平台Twitter（俗稱推特）上發布性虐待、公眾性交及猥褻等多部圖、影片，主帳號吸引逾16萬人追蹤，並曾前往屏東墾丁大街、南灣沙灘、台中高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所等處進行性交、猥褻，全都見網。

張女見推特上粉絲逐漸增加，與邱姓男子（24歲）合夥建立會員收費制度藉機牟利，創辦推特小帳作為轉口，供有心人士加入通訊軟體LINE、Telegram等加入會員群組、直播群組，繳交6000元會費即觀看群內發布的大量性虐待、性交及猥褻圖片及影片。

警方調查，邱男為吸引更多會員加入，還會不定期舉辦福利活動，讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，連張女在戶外裸露與粉絲合照也上傳；2人依此法每月可賺取數十萬元之不法所得，粗估去年底經營至今已獲利200多萬元。

本案經龜山分局與桃園市刑警大隊、屏東恆春分局等單位共組專案小組調查，蒐集邱嫌等人相關犯罪事證，報請彰化地檢署鄭積揚檢察官指揮偵辦，上月31日持拘票在彰化縣員林鎮某透天別墅拘捕尚在從事直播邱、張等2嫌到案，現場查扣監視器鏡頭2顆、腳架1支、麥克風1支、錄音設備1台、情趣用品4批、筆記本3本、存摺5本、電腦主機1台、筆電1台、隨身碟1顆、行動電話2支及賓士車1部等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，Twitter並未針對成人色情內容進行管控，只要有帳號且滿18歲，均可上傳或觀看相關內容，國內外都有非常多使用者（含個人、情侶、夫妻等）在上面發布情色內容，且各帳號之間還會互相追蹤、「推文」，粉絲動輒破萬人，儼然成為規模不亞於一般社交的龐大社群。

張女、邱男在推特上發布色情內容，並成立會員、直撥群組，不法吸金上看200萬元，2人在彰化一間透天厝被檢警合力偵破，查獲情趣用品、電腦主機、鏡頭等作案工具。記者楊湛華／翻攝
張女、邱男在推特上發布色情內容，並成立會員、直撥群組，不法吸金上看200萬元，2人在彰化一間透天厝被檢警合力偵破，查獲情趣用品、電腦主機、鏡頭等作案工具。記者楊湛華／翻攝

直播主 猥褻 桃園 推特

延伸閱讀

火辣越女袒胸裸背做半套 被逮竟瞎稱他很帥才「幫打」

惡男上傳少女情色影片到最大色情網站 還標姓名、學校

步上Tumblr後路？OnlyFans將禁止色情內容、嚴查老司機

男與少女交往半年性交101次 流產仍不放過她

相關新聞

警破獲推特首宗色情直播群 22歲「榕兒」粉絲破16萬人吸金逾200萬

社群平台Twitter驚爆首宗色情直播群犯罪，暱稱「榕兒」的張姓色情主播與邱姓男子合夥，在推特上發布性虐待、公眾性交及猥...

火辣越女袒胸裸背做半套 被逮竟瞎稱他很帥才「幫打」

桃園曾姓男子經營色情舒壓館，中壢分局員警喬裝男客上門查緝，越南籍阮姓小姐穿著火辣，僅穿肚兜背部全裸替他按摩，還挑逗胸膛、...

女教師想轉運 與學生家長訂下流「母狗守則」遭性侵

「性交轉運」手法層出不窮？高雄1名小學代課老師因仍未考上正式教師資格，又遲遲未找到結婚對象，自覺運勢差，剛好遇上自稱擅長卜卦的黃姓學生家長，聲稱她有「主僕卦」要屬馬貴人幫手，自己剛剛好屬馬。黃男要求和女教師訂立「母狗守則」，要她服從以轉運，抗拒則會面臨厄運，去年要裸體拍照、扮狗及進行束縛性愛。女教師後來覺得被騙，提告性侵兼索償150萬（約42萬港元），但法官近日考慮所有證據，包括對話內容，認為教師不是因命理原因被迫性交，竟判黃男無罪，案件引起網民熱議。

跨國媒介色情 女學霸主嫌遭起訴

新北市某知名大學畢業的「學霸級」林姓女子，透過優秀外語能力，在台物色應召女，安排前往美國及加拿大賣淫，每次400至500...

暗夜尾隨酒醉女回家洗劫財物「還想性侵」遭咬手 判5年4月

24歲鄧姓男子今年3月和胞兄遇上喝醉酒女子小虹（化名），竟尾隨她上樓回家，2兄弟在屋內偷錢，鄧男還脫下小虹褲子企圖性侵，...

竟對友人國小孫女伸狼爪！台南男認罪賠償100萬獲緩刑

年近60歲方姓男子是國小5年級女學童爺爺的友人，對女學童疼愛有加，還會給她零用錢，經常出入其住家的小吃部，但女學童升上6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。