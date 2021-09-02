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火辣越女袒胸裸背做半套 被逮竟瞎稱他很帥才「幫打」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園曾姓男子經營色情舒壓館，中壢分局員警喬裝男客上門查緝，越南籍阮姓小姐穿著火辣，僅穿肚兜背部全裸替他按摩，還挑逗胸膛、奶頭，並手抹潤滑油撫摸他生殖器，落網後辯稱「覺得男客很帥，喜歡才替他做半套」，法院認為店家明顯經營色情按摩，依妨害風化罪判曾5月，可上訴。

檢警調查，曾在中壢經營舒壓館聘雇小姐幫男客做半套打手槍，以每小時1000元計費，店家抽4成其餘歸小姐所有，去年9月28日姚姓員警喬裝顧客上門，曾帶領他以磁扣打開管制鐵門到2樓包廂，收完1000元後媒介越南籍阮姓小姐幫他服務。

阮先替他背部按摩20分鐘，隨後要求翻正面，阮女再解開內衣釦袒露胸部，挑逗員警胸膛、乳頭，緊接按摩他鼠蹊部，並抹上潤滑液摸他生殖器，姚見時機成熟通知在外埋伏警力臨檢，當場查獲依妨害風化罪嫌送辦。

審理時，曾矢口否認犯行，辯稱不知道小姐在包廂裡面做什麼，他只負責帶客進包廂、收費，也有禁止小姐做性交易。阮女起初否認，後又翻供稱，她看到這客人很帥，對他有好感，是出於喜歡才想要幫他按摩生殖器，還說是她個人行為，非舒壓館要求的工作內容。

根據警方職務報告，員警說阮女一開始將他內褲脫到屁股後，按摩背部約20分鐘，後來阮就解開內衣釦露胸並挑逗他胸膛、奶頭，又問他為何按摩到鼠蹊部時一直發出聲音，自己則回因為很敏感，之後阮就手抹潤滑液要替他做半套。

法院查，舒壓館2樓有管制門，顯是為避免遭警方輕易取締色情，且阮女服務時穿著甚為惹火，僅穿類似內衣肚兜式衣服短褲，後背幾乎全裸，且當時一對一替男客服務，1樓通往2樓還有鐵門反鎖需用磁扣打開。

法院認為，若無色情服務，無異陷穿著火辣小姐於非常之險境，1樓人員將難以上樓救援在2樓包廂內，面對性慾高張男客威脅的小姐，認定舒壓館專責提供色情服務，依妨害風化罪判曾男有期徒刑5月，得易科罰金。

曾男經營色情按摩，聘僱越南籍小姐替看客做半套性交易，法院依妨害風化判曾5月。示意圖／ingimage
曾男經營色情按摩，聘僱越南籍小姐替看客做半套性交易，法院依妨害風化判曾5月。示意圖／ingimage

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