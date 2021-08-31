暗夜尾隨酒醉女回家洗劫財物「還想性侵」遭咬手 判5年4月

24歲鄧姓男子今年3月和胞兄遇上喝醉酒女子小虹（化名），竟尾隨她上樓回家，2兄弟在屋內偷錢，鄧男還脫下小虹褲子企圖性侵，被咬傷手指，再搶走手機逃逸。士林地方法院今天宣判，依侵入住宅強制性交未遂等罪，判處應執行5年4月徒刑。

判決指出，鄧男今年3月11日凌晨1時許，和胞兄（案件士院審理中）經過北市大同區，看見酒醉的小虹獨自搭計程車回家，認為有機可趁，2人尾隨進入住處偷走信用卡、1200元等物品。

不料胞兄離開後，鄧男用身體強壓小虹，不顧她反抗，強脫內外褲企圖強制性交，小虹拚命反抗，張口咬鄧男手指直到流血，鄧男反擊毆打小虹嘴巴受傷紅腫，最後鄧男未能勃起罷手起身離開，臨走前搶走小虹手機。

小虹在鄧男離去1分鐘後追下樓，鄧男早已逃逸，她隨即前往報案，警方當天下午5時許到桃園拘捕鄧男，起獲小虹手機，鄧落網遭羈押迄今。

合議庭審酌，鄧男正值青壯，不思正途，深夜侵入住宅，對不認識女子犯侵入住宅竊盜、侵入住宅強制性交未遂，及侵入住宅搶奪3罪，犯意各別行為互殊，應予分論併罰。