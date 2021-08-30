影／兒少性侵調查研究 監委：18歲以下被害男童增加

監察委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華提「政府對防範兒少性侵害案件執行成效之探討」通案調查研究結果，自 95年度起，疑似校園性侵害性騷擾及性霸凌通報件數不斷升高，兒少於安置機構內，被通報遭到侵害的數據，亦呈現逐年增加的趨勢，而兒少性侵害案件實質上存有權力不對等，尤其在安置機構及學校，顯示兒少人身安全保護仍有相當風險，亟待改善。

監委：18歲以下被害男童增加

【中央社／台北30日電】

監委紀惠容等人今天指出，校園及安置機構性侵案件逐年升高，其中原住民族兒少及18歲以下男童被害人有增加趨勢；應加強揭弊者保護、營造友善環境，讓兒少勇於求助，以有效降低犯罪黑數。

監察委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華在去年8月啟動「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究，就監察院民國98年7月到109年7月，10年間的17件重大兒少性犯罪案件加以分析，下午在監察院舉行記者會。

監委指出，109年性侵害通報件數計1萬334件，被害人共9212人，其中兒少被害人達5979人，占64.9%。從95年度起，疑似校園性侵害、性騷擾及性霸凌通報件數不斷升高，兒少在安置機構內被通報遭侵害的數據，也有逐年增加的趨勢。

記者會中，監委也以三級預防的概念及結構研究，提出十大結論。紀惠容指出，教育人員一則採取凡事都通報的「卸責式通報」以避責，另一是逃避態度，拒絕收到資訊，以「避免通報」。兒少受侵害時，可能因師生權勢關係、家長態度等，多數選擇隱忍，黑數持續存在。

紀惠容說，揭弊者承受龐大壓力，不知道事件是否不當或違法，還要面對同儕壓力，甚至被認為是麻煩製造者，最後被迫調職、退休等遭工作單位打壓；現行法令對揭弊者保護不足，且行政院研擬的揭弊者保護法草案，並不適用於兒少性侵案件。

紀惠容指出，據衛福部統計，孩子間有感情或單純出於好奇而偷嚐禁果的「兩小無猜」案件約占3成，教育部統計更達47.47%。但因家長主張進入司法程序，造成孩子內心莫大傷害，為考量兒少最佳利益，應輔導先行。

王美玉說，教育單位對兒少性侵害案件調查，有經驗的老師不願意處理，都由代課老師擔任生教組長；承辦人職務更換頻率高、性平相關專業人員培力及專業知能難以累積，並處理欠缺經費。

王美玉表示，過去17件重大兒少性侵案，有11件在學校、6件在安置機構，行為人是老師、教練或長官等權勢者就有13件，其中師對生的性侵害案件，件數及占比有逐年增加的趨勢，安置機構內性侵案也逐年增加。

葉大華說，據衛福部統計，原住民族兒少性侵受害比例，高於非原住民族兒少，更需受重視；從94年到109年間，18歲以下男童被害人有增加趨勢，兒少安置機構發生的院內性侵事件，以男童遭性侵占多數。

葉大華表示，新興媒體如Line、instagram、Youtube等蓬勃發展，但法令沒有隨之更新，相關規範付之闕如，政府應重新檢視管理機制，維護兒少權益。

張菊芳則說，減少性侵害案件被害人重複陳述的制度設計，雖立意良善，但各地檢署對兒少性侵害案件的減述過程做法並不一致，導致地方政府一線實務社工人員需不斷聯繫溝通及反映，被害兒少重複陳述情形仍存在，有檢討、改善空間。

監委表示，政府針對兒少性侵害案件應透過教育宣導，並進行定期趨勢分析及檢討，發掘兒少性侵害防治工作新興議題及風險因素，不但能有效防止案件發生，也能透過跨領域、跨專業及跨部會合作，研擬更具體有效的支持作為，及早因應。