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男住院前都在看A片 住院時闖入女病友房亂摸被起訴
洪姓男子去年6月，因情感疾病住院，竟趁護理師忙碌時，闖進女病患小佳（化名）的病房，涉嫌未經同意摸胸、摸下體，強制猥褻等逞，事後還辯稱沒有摸尿尿的地方，用腳替她按摩。士林地檢署偵結，全案依照對心智缺陷女子強制猥褻罪嫌起訴。
起訴指出，洪男和小佳都是同一家醫院病患，去年6月間某日晚上8時，洪男進入小佳病房，未經同意摸胸，又接著脫下小佳的內外褲觸摸下體。
幸好，護理師查房時撞見2人躺在床上，衣著整齊，小佳哭著說被洪男環抱、摸胸，當下洪男承認有抱住小佳，院方不敢大意通報此案，告知小佳監護人。院方其他證人稱，小佳曾稱遭洪男用手指戳屁股，但洪男否認兩人有共處一室。
洪男辯稱，當時用腳掌幫忙按摩，否認摸胸，更「沒有摸尿尿的地方」。檢方調閱洪男病例顯示，洪男曾坦承是性侵未遂，住院前都在看Ａ片，被送到醫院後，就趕快挑一個女病友，打好關係，晚間就等護理師忙碌時，烏漆墨黑的趕快進去。
檢方依照病例、精神鑑定報告等，認定小佳顯無可能同意洪男所為的犯罪事實，洪男涉嫌對於心智缺陷之女子強制猥褻，依法起訴，洪男因精神障礙致辨識其其為違法或其辨識行為能力，較一般人顯著減低，建請依法減輕其刑。
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