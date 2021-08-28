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「可以2K半嗎？」國二女遠距上課總急刪訊息 母追問才知被性侵

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國二女遠距上課總急刪訊息 母追問才知被性侵、霸凌

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市就讀某私校的國二女學生在今年開學不久，就被兩名男同學逼迫在男廁內口交，後來因疫情關係，改為在家遠距上課，但仍不斷收到男同學的騷擾訊息，某天母親發現手機訊息內容有問題，才發現女兒被侵犯跟霸凌。校方表示，日前已召開性平會成立調查小組；新北市教育局表示，尚有需釐清部分，已督請學校盡速完成調查。

據了解，該名女學生當時因想上廁所，不想跟其他人一樣排隊，跑去較遠的女廁也發現都有人使用，情急下跑去使用隔壁的男廁，如廁完才發現已被兩名男同學得知，還被其中一人逼迫選擇口交或性交，事後竟然還脅迫女學生若敢不聽話，就要宣揚給全校知道，女學生害怕不敢聲張，但也拒絕2名男同學後續要求。

不料事後部分男同學會暗示或是傳訊息「可以2K半嗎？」，也讓女學生接近崩潰邊緣，之後因疫情影響，改為遠距上課，只要發現手機有類似訊息女學生都會急忙刪除，但也被家中母親察覺異樣，追問之下才知女兒被侵犯跟霸凌。

校方對此回應，學校在4月27日知悉3月下旬發生校內生對生疑似性平事件後，立即進行校安通報，並於4月29日召開校園性平事件處理會議，決議組成3人調查小組調查。學校並分別約請疑似行為人、被行為人之家長到校，共同研討對學生的輔導工作。

校方說明，目前正撰寫調查報告，學校將依據性平法規定儘速完成事件調查，待調查報告完成後，尊重性平會的決議，對被行為人、行為人等實施心理輔導及性平教育。也會持續強化學生性平教育，並提升師生察覺處理及自我保護的敏感度，以避免性平事件發生。

教育局表示，針對疑似行為學生及疑似被害學生，該校已分別約請家長到校，並請導師協助照護兩方學生，輔導室安排相關輔導措施。針對當事學生提供相關專業輔導資源，並請學校加強師生性平教育，強化性平意識以自我保護。因尚有需釐清部分，已督請學校儘速依據性平法規定完成事件調查及落實相關輔導策略。

非當事人，示意圖。圖／ingimage
非當事人，示意圖。圖／ingimage

性平法

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