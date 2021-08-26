快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

42歲女下海賣淫被抓 辯稱有15歲兒子要養才賺皮肉錢

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

42歲陳姓女子在網路刊登廣告指稱提供性交易，台北市警大同分局建成派出所警員，喬裝嫖客與陳女相約旅館，談妥性交1次7000元；性交前，員警當場表明身分，將陳女及徐姓馬伕逮捕，詢後依妨害風化罪嫌送辦。

喬裝嫖客的員警逮捕陳女後，其餘員警騎車在旅館樓下順勢逮捕34歲徐姓馬伕，豈料徐姓馬伕躲在汽車刪除與上游集團聯繫的App，刪完才下車接受警方偵辦。

警方當時是網路巡邏發現「大台北外約，優質服務意猶未盡」色情廣告，才喬裝嫖客與陳女約在延平北路一家旅館；逮捕陳女後，陳女辯稱「有經濟壓力，要養15歲讀國中的小孩，自己是第一次下海賺皮肉錢」。

警方調查，陳女本月22日被徐姓馬伕開車載到旅館賣淫，陳女平時透過徐姓馬伕跟上游應召集團聯繫，將追查上游。

42歲陳姓女子賣淫遭警方逮捕。記者蔡翼謙／翻攝
42歲陳姓女子賣淫遭警方逮捕。記者蔡翼謙／翻攝

廣告 賣淫

延伸閱讀

警喬裝抓色情按摩 越南女直接握住男根...人贓俱獲！

桃園傳播馬伕送3女坐檯陪酒被逮 年紀最小才12歲

20歲女85大樓性交易 嫖客揮手露餡

防疫還「人與人不當連結」賣淫 台南警方一夜查獲4件

相關新聞

42歲女下海賣淫被抓 辯稱有15歲兒子要養才賺皮肉錢

42歲陳姓女子在網路刊登廣告指稱提供性交易，台北市警大同分局建成派出所警員，喬裝嫖客與陳女相約旅館，談妥性交1次7000...

北捷西門站拍2少女裙底 偷拍狼遭逮：好奇拍來自己看

29歲林姓男子昨天在台北捷運西門站內盯上2名高中女學生，色心大起，靠近2女並利用樓梯高低差，持手機從下往上拍攝少女裙底風...

「想吃豆腐」男按摩師手指性侵判3年6月 民事賠70萬元

嘉義市曾姓男按摩師前年幫女客戶油壓按摩，趁機將手指滑入女方陰部，女報警，檢訊後依利用權勢性交罪起訴，曾當庭承認「想吃豆腐...

小學女生畢旅認識領隊大哥哥 懷孕引產男遭判5月

工程師謝姓男子在擔任旅行社領隊時，認識國小畢業生小舒（化名）竟和小舒交往約3個月，陸續發生10次性行為，還導致懷孕、人工...

漫畫家畫育嬰生活 夫妻涉接續含嬰兒下體 7年重罪起訴

一名漫畫家日前在網路上分享育嬰生活，竟荒唐畫出夫妻2人因好奇，涉嫌含住嬰兒下體。全案進入司法調查，地檢署偵結，依照加重強...

恐怖情人持牛排刀闖屋性侵 傳訊息恐嚇：懸賞20萬找你

恐怖情人黃姓男子，去年持牛排刀至女友小芬（化名）家，劃破衣物性侵，小芬害怕聲請保護令後，黃又違反保護令堵人，並傳遞多起分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。