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42歲女下海賣淫被抓 辯稱有15歲兒子要養才賺皮肉錢
42歲陳姓女子在網路刊登廣告指稱提供性交易，台北市警大同分局建成派出所警員，喬裝嫖客與陳女相約旅館，談妥性交1次7000元；性交前，員警當場表明身分，將陳女及徐姓馬伕逮捕，詢後依妨害風化罪嫌送辦。
喬裝嫖客的員警逮捕陳女後，其餘員警騎車在旅館樓下順勢逮捕34歲徐姓馬伕，豈料徐姓馬伕躲在汽車刪除與上游集團聯繫的App，刪完才下車接受警方偵辦。
警方當時是網路巡邏發現「大台北外約，優質服務意猶未盡」色情廣告，才喬裝嫖客與陳女約在延平北路一家旅館；逮捕陳女後，陳女辯稱「有經濟壓力，要養15歲讀國中的小孩，自己是第一次下海賺皮肉錢」。
警方調查，陳女本月22日被徐姓馬伕開車載到旅館賣淫，陳女平時透過徐姓馬伕跟上游應召集團聯繫，將追查上游。
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