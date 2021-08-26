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北捷西門站拍2少女裙底 偷拍狼遭逮：好奇拍來自己看
29歲林姓男子昨天在台北捷運西門站內盯上2名高中女學生，色心大起，靠近2女並利用樓梯高低差，持手機從下往上拍攝少女裙底風光，後方36歲黃姓男子發覺有異上前查看，當場揭發林男犯行、報警處理，警詢後依妨害秘密罪嫌將林男送辦。
警方調查，林男無業，昨晚7時許趁2名少女朝北捷西門站6號出口行走時，尾隨其後，利用樓梯高低差偷拍少女裙底風光，後方黃男見林男十分靠近少女，質疑「疫情期間不是都要保持距離嗎？怎麼靠那麼近？」遂上前查看，當場發現林男正在偷拍。
轄區西門町派出所警方獲報趕赴現場，初查發現林男手機內除了2名少女裙底畫面，另有其他女性裙底照片，林男供稱偷拍行為「只是好奇，拍來自己看」，警詢後將其依法送辦，將持續清查其餘被害者。
警方呼籲，民眾在尖峰時刻或上下車廂與電扶梯時，應隨時保持警覺並留意周遭人事物，如疑似發現遭偷拍，可尋求站務人員處理並報警，警方將立即到場協助，確保民眾人身安全。
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