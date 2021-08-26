「想吃豆腐」男按摩師手指性侵判3年6月 民事賠70萬元

嘉義市曾姓男按摩師前年幫女客戶油壓按摩，趁機將手指滑入女方陰部，女報警，檢訊後依利用權勢性交罪起訴，曾當庭承認「想吃豆腐」，法官依強制性交罪判刑3年6個月，可上訴，民事部分法院判曾應賠償精神慰撫金70萬元，扣除相關補償曾應給付60萬850元。

法官認為，曾男為按摩師傅，利用女方對其專業技能信賴，無視女子拒絕、強行性侵，造成女子身心受創而罹患創傷後壓力症候群，受嚴重精神痛苦，造成生活及工作影響，曾已造成女方重大損害；審酌曾男生活情狀，雖於審理時認錯並向原告道歉，惟女方及其家屬認為曾男並未展現誠意，認定精神慰撫金應以70萬元為適當。

曾男以民俗療法推拿按摩為業，也修習過物理治療師課程，多年前透過友人認識受害女子，108年11月某日上午，曾先陪女子到醫院辦事，隨即騎機車載女子回舒壓店後將鐵門、窗簾關閉幫女子按摩。

判決書指出，曾男未徵得女子同意，以油壓方式跨坐女子大腿上，還趁機從腋下往胸部外側按壓、撫摸胸部周遭，女子拒絕時曾還稱「妳現在是在抱怨嗎？不想想妳現在是在誰的手上」，女子因此不敢出言反對、抗拒；按摩臀部及大腿內側時，手指滑入女方陰部，女子扭動身體掙扎拒絕，曾才停手，女回家後由母親陪同報警。

曾男在法庭上承認，為女子按摩臀部時起色心，想偷摸女陰部「吃個豆腐」，故意將手指進入女方下體，承認利用權勢性交，之後曾向女子和女方家人下跪道歉、願意和解，但女方不接受。