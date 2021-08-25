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小學女生畢旅認識領隊大哥哥 懷孕引產男遭判5月
工程師謝姓男子在擔任旅行社領隊時，認識國小畢業生小舒（化名）竟和小舒交往約3個月，陸續發生10次性行為，還導致懷孕、人工流產等。士林地方法院今天依照對14歲以上未滿16歲女子性交，判處5月徒刑，不可易科罰金。
判決指出，小舒在畢業旅行上認識旅行社領隊謝男，在旅行結束後，小舒繼續聯繫領隊大哥哥，2人還在去年交往約3個月，期間謝男明知小舒年紀，涉嫌發生性行為10次，導致少女小舒懷孕，進行人工流產手術。
法官審酌，謝男明知女友年紀，思慮未臻成熟，身心仍處發展階段，竟未能克制情慾衝動，欠缺法治觀念，有礙於女子身心健全發展，甚至導致女子懷孕、人工流產等，考量2人因有感情發生性行為，謝男坦承犯行，但因賠償金額認知差距大，未能與家屬達成共識。
謝男犯對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處有期徒刑５月，因所犯行為是7年以下有期徒刑之罪，依法不得易科罰金折算，但可向檢察官聲請易服社會勞動。可上訴。
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