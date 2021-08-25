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漫畫家畫育嬰生活 夫妻涉接續含嬰兒下體 7年重罪起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名漫畫家日前在網路上分享育嬰生活，竟荒唐畫出夫妻2人因好奇，涉嫌含住嬰兒下體。全案進入司法調查，地檢署偵結，依照加重強制性交罪嫌起訴夫妻2人，漫畫家再依涉嫌製造兒童性交之電子訊號罪嫌起訴。

漫畫家日前公開在網路上的圖文漫畫顯示，夫妻2人自認嬰兒很可愛，在嬰兒洗澡後，沒穿衣服情況下，接續輪流含著嬰兒下體，還講出私人感受。育嬰經歷、涉嫌兒童猥褻、性交的畫面，直接公開在網路空間，供不特定人士觀覽。

全案經檢警調查，已偵查終結。雖然漫畫家夫妻否認犯行，但檢察官仍認定，兩人行為已涉犯加重強制性交罪嫌，屬於7年以上有期徒刑之罪，依法起訴。

漫畫家此案作品，涉嫌製造兒童為性交或猥褻行為電子訊號罪，依法起訴，可判處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

圖為示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
圖為示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

嬰兒 猥褻

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