漫畫家畫育嬰生活 夫妻涉接續含嬰兒下體 7年重罪起訴

一名漫畫家日前在網路上分享育嬰生活，竟荒唐畫出夫妻2人因好奇，涉嫌含住嬰兒下體。全案進入司法調查，地檢署偵結，依照加重強制性交罪嫌起訴夫妻2人，漫畫家再依涉嫌製造兒童性交之電子訊號罪嫌起訴。

漫畫家日前公開在網路上的圖文漫畫顯示，夫妻2人自認嬰兒很可愛，在嬰兒洗澡後，沒穿衣服情況下，接續輪流含著嬰兒下體，還講出私人感受。育嬰經歷、涉嫌兒童猥褻、性交的畫面，直接公開在網路空間，供不特定人士觀覽。

全案經檢警調查，已偵查終結。雖然漫畫家夫妻否認犯行，但檢察官仍認定，兩人行為已涉犯加重強制性交罪嫌，屬於7年以上有期徒刑之罪，依法起訴。