恐怖情人持牛排刀闖屋性侵 傳訊息恐嚇：懸賞20萬找你

恐怖情人黃姓男子，去年持牛排刀至女友小芬（化名）家，劃破衣物性侵，小芬害怕聲請保護令後，黃又違反保護令堵人，並傳遞多起分屍案新聞連結和訊息「我要妳的人頭、就算死我也要找妳」，騷擾長達4個月。士林地方法院今宣判，依犯攜帶凶器侵入住宅強制性交罪，判處7年10月徒刑。

判決指出，2019年8月6日，黃男持牛排刀埋伏在小芬淡水區的租屋處，趁她出門上班時侵入住宅，持刀劃破連身衣物，強暴脅迫口交，又把生殖器插入陰道，強制性交等逞。

黃在同年9月間，傳訊息給小芬「我真的愛妳愛到瘋狂...離開這去地府報到我會在妳家門口喝藥物離開」「本人將懸賞20萬找你本人還有你目前住的地方」

小芬因黃的恐怖行為，心生畏懼，向法院聲請保護令，士林地院核發有效期間1年的通常保護令，但黃仍繼續傳訊息恐嚇，甚至還傳送知名分屍案的新聞報導連結給小芬。黃男還傳訊息稱「如果有一天我抓到一條大魚 你願意不願意跟他交換，等我抓到那條魚，我想我會把他切下來紅燒或清蒸煮給你吃」

黃見女方未回訊息，同年11月4日至小芬上班地點堵人，抓頭髮想動手掐頸，事件過後黃男還是持續傳恐怖訊息「我會用我的命換妳家人」等語，也到住處車庫堵人等。

黃男供稱，不同意女友要求分手，才會到住處找人，女友同意開門讓他進屋，沒有帶牛排刀，是拿桌上的水果刀劃傷女友，同意付醫藥費、還欠款、也道歉，女友同意發生性行為，沒有強迫。

小芬指稱，黃男拿牛排刀衝進家裡，拿刀劃破衣服、首部，強逼替他口交，性行為過程「他全程拿著刀子」，後續又遭以性侵，事後服用避孕藥，最後等他情緒緩和後，2人一起到醫院、吃飯，因為怕他情緒失控會有不測，不敢求救也不敢逃跑。