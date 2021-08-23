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小四女童學業大退步 外婆一問之下竟是遭前夫猥褻

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名國小女童日前因課業退步、上課不專心被外婆管教，突然一時情緒激動，爆出繼外祖父曾多次猥褻，才發現外婆的同住前夫趁女童睡覺時多次伸出魔爪，遭反抗還以帶子捆綁雙手，強行摸胸得逞，行徑惡劣，全案依加重強制猥褻罪嫌、乘機猥褻罪嫌起訴，並請求加重其刑。

中壢區一名60多歲男子與前妻同住期間，去年4度猥褻還在就讀小學3年級的繼外孫女，年初時趁女童睡午覺時撫摸胸部，並隔著衣物以生殖器磨蹭女童下體，且犯後食髓知味，上半年間再以同樣手法猥褻女童；這次女童不但驚醒，還被前妻撞見他裸上半身趴在女童身上，但被誤以為是要跨越女童拿取物品，未被察覺。

年間男子見女童在睡覺，第三度起色心，但被驚醒的女童揮打反抗，男子見狀竟以洋裝束帶綑綁她雙手，不顧女童反對，強行掀開衣服撫摸胸部，又隔著衣物以生殖器磨蹭女童下體得逞；年底又趁女童熟睡，再度犯案得手。

女童受害後鬱鬱寡歡，升上4年級後成績大幅退步，也被學校老師發現上課不專心、有心事，直到某次外婆管教時，她才情緒激動地將受害經歷宣洩而出，整起事件才曝光。

檢方依涉加重強制猥褻罪一次、乘機猥褻罪3次將男子起訴，並依兒少法規定，要求加重其刑。

桃園市婦幼警察隊呼籲，家長應隨時留意孩子的言行是否有所變化，尤其是明顯排斥特定人士的行為，若發現相關性騷擾、性侵害情事可撥打113保護專線通報，或向警方報案，被害人及其親屬身分資料均會依法保密。

小四女童一年內4度被外婆前夫猥褻，上課不專心、成績退步被外婆關切，整起事件才曝光。示意圖／ingimage
小四女童一年內4度被外婆前夫猥褻，上課不專心、成績退步被外婆關切，整起事件才曝光。示意圖／ingimage

猥褻 桃園 警察

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