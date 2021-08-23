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女同學生病無力躺床 男起色心抓胸想發生關係遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子利用女同學小瑾（化名）身體不適，需要人照顧，全身無力躺臥床上，涉嫌支開屋內其他人買糖果，跑進房內強迫小瑾為他口交，幸好小瑾奮力掙脫，男友母親返家後聽到喊叫聲進房，陳男心虛離開。士林地檢署偵結，全案依照乘機性交未遂罪嫌起訴。

小瑾在2019年6月間，因生病服用藥物，身體不舒服需要人照顧，其男友須外出上班，拜託2人的共同好友陳姓男同學到家中待命。不料，陳男在當晚6時許，聲稱小瑾需要吃糖，支開男友胞弟出門買糖果，自己卻跑進房間，疑似沒克制情慾，涉嫌欺負小瑾。

起訴指出，陳男嫌趁小瑾因服藥無力抗拒，違反意願強壓頭部要求口交，正當陳的下體觸碰時，小瑾極力反抗掙脫，陳又涉嫌徒手抓胸強制猥褻等逞，隨後男友胞弟、母親陸續返家，聽聞喊叫聲進房，陳男心虛、慌張的藉故離開。

由於陳男行為時沒當場抓包，年紀尚輕的陳男供稱，小瑾當時意識模糊，也有叫人買糖果，小瑾男友母親回家，有進房問狀況等等，對於自己的行為避重就輕。檢方認定，陳男涉犯乘機性交未遂、乘機猥褻2罪嫌起訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

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