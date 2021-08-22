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涉偷拍女大生性愛短影片 2男辯：她說是我們的小母狗
女大生小妃（化名）日前和男同學到酒吧飲酒後一起回家，與李男、鄭男發生性行為，2男激戰時趁小妃不注意，涉嫌互拍性愛短影片，甚至在事後播放給其他人觀賞。士林地檢署依照妨害秘密罪嫌起訴2男，至於小妃提告妨害性自主，2男獲不起訴，小妃不服聲請再議遭高檢署駁回。
起訴指出，去年小妃和李男、鄭男等朋友，至台北一家酒吧喝酒，眾人飲酒散場後，小妃與李、鄭回家，3人在住家內發生性行為，李、鄭2人，涉嫌趁小妃不注意，互相要求對方拍下與小妃的性愛過程，2個影片內容均不到15秒。
不料，李男事後向朋友炫耀有3P經驗，還涉嫌播放偷拍的性愛影片作證，搞壞小妃形象。2個月後，小妃和同學生因故爭執，無意間遭爆料有看過妳的性愛影片「很會叫！」小妃驚覺私密隱私遭偷拍、消遣，氣憤提告李、鄭2男趁她酒醉撿屍性侵，還偷拍影片。
檢方調查指出，事隔2個月，酒吧監視器畫面已覆蓋，也無法採集血液證明有無酒醉，另傳喚在場的朋友稱，3人在酒吧清醒，有肢體接觸互相擁抱。
2男均聲稱，發生性行為是你情我願，合意性交沒有酒醉撿屍，3人都沒喝醉、都有意識，小妃甚至還對2人說「我是你們的小母狗...」等語。
看過性愛影片的證人指出，影片中小妃有肢體動作也有叫出聲音，不是爛醉狀態。檢方認為，2人確有偷拍性愛影片，依妨害秘密罪嫌起訴，妨害性自主部分則不起訴。小妃不服聲請再議，高檢署則駁回再議。
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